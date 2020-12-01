Провенгерские СМИ Закарпатья распространили провокационное видео, на котором якобы один из активистов "Правого сектора" угрожает закарпатским венграм. В МВД Украины уже отреагировали на такой ролик.

Что известно о провокационном видео

Соответствующее видео под заголовком "Ультраправый активист угрожал в Берегово" распространил ряд венгерских СМИ Закарпатья. Об этом сообщает "Закарпатье онлайн".

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На видео можно увидеть мужчину в военной форме и маске – его лица не видно. Он стоит на фоне якобы дорожного знака "Береговое" и флага "Правого сектора".

Так называемый активист угрожает жителям Закарпатья, которые имеют венгерское происхождение.

Вы живете на украинской земле. Мы знаем, кто вы, где работаете и где живете. Внимательно следите за своими мечтами об автономии. Иначе мы придем за вами и вашими детьми,

– сказал мужчина на видео.

По данным издания, такое видео – это очередная внешняя провокация. Она направлена на ухудшение отношений между украинской и венгерской общинами Закарпатья.

Смотрите видео угроз якобы активиста "Правого сектора":

Реакция МВД Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "Украина будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся в патриотов и несут угрозу нашим гражданам". Об этом сообщили в телеграмме-канале МВД.

Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, – это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать,

– подчеркнул Аваков.

Он добавил, что Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокацию устроили спецслужбы вражеской страны.