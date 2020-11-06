700 евро за авто на євробляхах: закарпатские таможенники создали коррупционную схему – фото
На посту "Солотвино", что на Закарпатье, местные таможенники решили изрядно заработать на "євробляхах". К своим сделкам работники таможни привлекли и представителей других государств.
За один автомобиль брали по 700 евро
На границе таможенники требовали у водителей деньги за то, чтобы ввести беспрепятственно в Украину машины на иностранной регистрации. Об этом информирует пресс-служба СБУ.
Читайте также Депутата Черниговского облсовета жестко задержали за немалую взятку – видео
Коррупционная схема существовала 3 месяца
За такие услуги злоумышленники в среднем брали по 700 евро. Заработок был немалым, ведь, подсчитали в СБУ, за сутки через таможенный пост пропускали до 10 "євроблях". По такой схеме работали сразу две смены таможенников в течение 3 месяцев.
Изобретательных преступников поймали с поличным: когда они получали 2,6 тысячи евро за ввоз 4 автомобилей.
В СБУ, тем временем, проверяют, не причастны ли к таким незаконным заработкам чиновники Государственной пограничной службы.
Таможенников поймали при получении денег / Фото СБУ
Поделиться новостью