На посту "Солотвино", что на Закарпатье, местные таможенники решили изрядно заработать на "євробляхах". К своим сделкам работники таможни привлекли и представителей других государств.

За один автомобиль брали по 700 евро

На границе таможенники требовали у водителей деньги за то, чтобы ввести беспрепятственно в Украину машины на иностранной регистрации. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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Коррупционная схема существовала 3 месяца

За такие услуги злоумышленники в среднем брали по 700 евро. Заработок был немалым, ведь, подсчитали в СБУ, за сутки через таможенный пост пропускали до 10 "євроблях". По такой схеме работали сразу две смены таможенников в течение 3 месяцев.

Изобретательных преступников поймали с поличным: когда они получали 2,6 тысячи евро за ввоз 4 автомобилей.

Обратите внимание! Возбуждено уголовное производство за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас фигуранты дела ожидают сообщения о подозрении.

В СБУ, тем временем, проверяют, не причастны ли к таким незаконным заработкам чиновники Государственной пограничной службы.



Таможенников поймали при получении денег / Фото СБУ



За сутки пропускали по 10 "євроблях" / Фото СБУ