С 16 октября спасатели получили четыре вызова касаемо людей, которые исчезли во время сбора грибов. Трех удалось найти, еще один человек, к сожалению, погиб.

Начиная с вечера 16 октября, к спасателям Закарпатской области четыре раза обратились родные людей, которые пошли собирать грибы и пропали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Детали об исчезновении четырех человек

В первом случае чрезвычайникам позвонила жена жителя Свалявки Перечинского района. Она сообщила, что ее муж 15 октября ушел в лес за грибами и не вернулся.

Искали 67-летнего мужчину специалисты Ужгородского горного поисково-спасательного отделения и местные жители. Найти его удалось в 19:50 16 октября. Мужчина находится в удовлетворительном состоянии.

Во втором случае заблудилась женщина из Мукачево. Сообщение об ее исчезновении поступило в 19:55 16 октября, а уже в 22:45 спасатели нашли 63-летнюю женщину возле села Павшино.

Состояние ее здоровья тоже удовлетворительное.

Уже ночью 17 октября поступил третий вызов о том, что исчез мужчина 1958 года рождения, житель поселка Кольчино Мукачевского района.

Впоследствии его жена сообщила, что муж вернулся домой.

Четвертый случай: стало известно, что 62-летний житель села Черная Тиса Раховского района исчез еще 13 октября.

Его искали специалисты трех поисково-спасательных отделений. К сожалению, в 13:40 17 октября спасатели обнаружили в лесу тело. Что стало причиной смерти, установят правоохранители.

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Обратите внимание! Чтобы не заблудиться во время сбора грибов, лучше идти в лес не самому. Одеть нужно удобную одежду и специальную обувь. Перед выходом следует ознакомиться с прогнозом погоды.



На Закарпатье потерялись четыре человека, которые пошли по грибы / Фото ГСЧС



Трех нашли еще один человек – погиб​ / Фото ГСЧС