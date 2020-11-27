Много месяцев правоохранители пытались найти нарушителя в собственных рядах. Наблюдения в течение долгого времени вывели бойцов ГНСУ и детективов ГБР на злоумышленников.

Когда же следователи собрали достаточное количество доказательств правонарушений, членов группировки задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ. Попались злоумышленники с поличным.

Смотрите также Оператора Russia Today из-за Крыма выдворили из Украины: ему запретили въезд на 3 года

Всех подозреваемых в контрабанде задержали во время подготовки к нелегальному полету в Румынию.

Что известно о задержании контрабандистов на Закарпатье

Пограничники появились на окраине поселка Вышково Хустского района в момент, когда подозреваемые загружали ящики с сигаретами. Перебросить их на территорию Румынии злоумышленники хотели с помощью гироплана. Пилотом летательного аппарата оказался офицер ГПСУ.



Пилотировать гироплан собирался пограничник / Фото пресс-службы ГПСУ

Кроме пограничника задержали еще 4 мужчин, которые могут быть причастными к преступлению. Один из них оказался священником РПЦ в Украине.



Среди задержанных был нетрезвый священник / Фото пресс-службы ГПСУ

Правоохранители изъяли 19 ящиков с табачными изделиями.

Досудебное расследование преступления продолжается.