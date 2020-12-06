На Закарпатье патрульная полиция 6 декабря задержала 4 подозреваемых в изнасиловании женщины. Пострадавшая сквозь слезы рассказала, что мужчины другой национальности схватили ее на улице и силой затащили в автомобиль.

Сообщение об изнасиловании поступило около 6:00. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает пресс-служба патрульной полиции Закарпатской области.

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Правоохранители выехали на место происшествия. Там они встретили заплаканную женщину.

По словам пострадавшей, неизвестные силой привезли ее в свой дом и изнасиловали.

Полицейские вызвали "скорую" для женщины, а затем выехали по адресу, который она указала.

В доме подозреваемых правоохранители нашли разорванную одежду потерпевшей.

Патрульные задержали подозреваемых и вызвали следователей.

Украинцы возмущены инцидентом. В комментариях они выражают слова поддержки пострадавшей.

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