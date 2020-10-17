"Золотой рассвет" еще совсем недавно был одной из самых популярных партий Греции. Но теперь ее лидеров арестовали, признали виновными в управлении преступной организацией и приговорили к тюрьме.

Партия "Золотой Рассвет" (на греческом – "Хрисе Авги") рискует превратиться в маргинальную ячейку или вообще исчезнуть с политической арены Греции – некогда едва ли не самой проблемной страны Евросоюза. Как "рассветные" дошли до такой жизни и что может ждать греческую политику на фоне исторического приговора (руководителям партии дали по 13 лет тюрьмы!) – разбирался 24 канал.

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Когда решение суда творит историю

Бывший лидер "Рассвета" Николаос Михалолиакос после ареста / Фото: Yahoo News

Судьи в Афинах фактически официально прекратили существование "Золотого Рассвета", отправив за решетку ее лидеров. Неонацистская по идеологии организация была признана еще и криминальной.

Фасад "демократически избранной партии" был лишь на время эффективным прикрытием. Расследование шло 5 лет, основные события произошли в 2012-2013 году.

Судебные заседания длились 454 дня (!), было опрошено 150 свидетелей. Процесс шел медленно, суд бастовал и переживал процессуальные споры. В 2017 году пятеро бывших членов организации дали показания в обмен на программу защиты свидетелей.

В общем, по делу проходили 68 человек, для которых прокуроры просили максимальные сроки заключения за пребывание в уголовной организации – 15 лет. Среди обвинений фигурировали убийство, нападения, хранение оружия. Виновными были признаны 50 человек, из них 18 – политики.

Трибунал вынес решение: 500 лет на всех участников процесса. Основатель партии, 62-летний Николаос Михалолиакос, может сесть на 13,5 лет. Внутри организации его называли "верховный фюрер". В его состоянии – это потенциально пожизненное.

Судебное заседание по делу "Рассвета" / Фото: TRT World

Еще четверо бывших членов законодательного органа получили похожие приговоры, включая европарламентария Иоанниса Лагоса (13,8 лет). Но в его случае еще надо снять неприкосновенность. Другие имена: Христос Паппас, Артемис Маттайопулос, Илиас Панайотарос, Гиоргос Герменис.

Сегодняшний приговор для неонацистской организации демонстрирует устойчивость нашей демократии и верховенства права,

– написал в Twitter председатель правительства Греции Кириакос Мицотакис.

Событие которое стало началом конца Главный шокирующий случай – убийство артиста в стиле хип-хоп Павлоса Фиссаса членом "Пассвета" Гиоргосом Рупакиасом. Он запустил процесс падения. После этого, в 2013 году, руководство партии и было арестовано. Это произошло впервые с 1974 года. Кое-кто отбыл максимальные 18 месяцев ареста перед судом, и вышел в 2015-м. Это время будет вычтено из их приговоров.

Другие акты насилия включали в себя нападения на египетских рыбаков и членов профессиональных союзов и еще одно убийство – теперь уже пакистанца. В общей сложности – более 100 насильственных нападений. В ответ, двух членов "Рассвета" убили в Афинах в конце 2013 года – это было подано как месть.

Мать убитого музыканта Магда Фиссас после объявления "Рассвета" преступниками / Фото: Ekathimerini

В конце концов, колеса греческой юридической машины завелись, потому что "существовал риск социального восстания, с которым правительство могло не справиться". Рупакиас – водитель грузовика, к тому времени безработный – единственный из всех на скамье подсудимых, кто получил пожизненный срок заключения.

Местные депутаты, которых обвинили в уличном терроре с применением бойцов в темных масках, получили от 5-ти до 7-ми лет за решеткой, включая жену Михалолиакоса – Элени Зарулию.

Как отметил суд, это цена не только за управление "рассветом", но и за превращение некогда маргинальной нацистской организации в политическую силу, которая запугивала и уничтожала оппонентов "боевыми отрядами". Экстремальные взгляды Михалолиакоса предстали во время диктатуры "черных полковников" в Греции (1967-1974). Он оправдывал Гитлера, отрицал Холокост, атрибутика Третьего Рейха была найдена у него дома, как и у других, включительно с оружием.

"Это историческое решение, – признал для The Wire Лефтерис Папагияннакис из Golden Dawn Watch. – Антифашисты десятками лет говорили, что "Золотой Рассвет" – криминальная организация".

Адвокаты просили уменьшить приговоры, указывая на хорошее поведение подсудимых, достойную семейную жизнь и даже любовь к животным. Михалолиакос назвал процесс "преследованием за патриотические взгляды и идеологию". Но это не помогло, суд почти единогласно отверг все аргументы.

Впрочем, впереди еще апелляция, предупреждают активисты. А до нее члены "Рассвета" еще могут находиться на свободе, если суд придет к выводу, что они не планируют сбежать.

Когда нелегальные мигранты станут большинством в Греции, когда правительство сдаст все Турции, когда миллионы греков будут на улице без работы, они вспомнят про "Золотой Рассвет",

– написал основатель движения перед тем, как его аккаунт забанил Twitter.

Надежда Коваль из Совета внешней политики "Украинская призма" в комментарии 24 каналу отметила, что упомянутые проблемы во время расцвета партии были очень актуальными:

Кризис беженцев, для которых Греция долгое время была основным маршрутом или местом пребывания усилил антимигрантские настроения. Сейчас эти проблемы уже не стоят столь остро, хотя конечно продолжают питать правые и праворадикальные движения, так же как и недовольство определенных слоев общества сделкой с Северной Македонией или опасениями относительно турецких претензий в Эгейском море...

Взлет и падение "Золотого рассвета"

Взлет и расцвет

"Рассвет" был создан как журнал пропаганды в 1980 году. По словам журналиста Димитриса Псарраса – как масонская ложа. Первыми членами были греческие футбольные хулиганы. Первые нападения были в районе церкви святого Пантелеймона против мигрантов из Афганистана. Они не могли уехать из Греции, поэтому были вынуждены остаться (кто-то начал делать бизнес – магазины и кафе). Но ненадолго – после 2012 года их там уже не было.

Типичная акция "Хриси Авги" / Фото: The Independent

В таких местах, как порт Пирей или Агиос-Пантелеймонас, атаки были особенно жестоки, с ножами, в основном против мигрантов и мусульман. Были даже поджоги мечетей, избиения, пытки…

Организация стала партией в 1993-м, но известность начала приобретать с 2012-м. Тогда Греция уже несколько лет как столкнулась с мощным финансовым крахом и мерами жесткой экономии. Сотни тысяч людей стали бедными из-за повышения налогов, снижения зарплаты и сокращения государственных расходов.

Неудачная попытка балансировать Победившая в 2012-м партия "Новая демократия" вынуждена была прокладывать путь между двумя радикальными силами: слева – "Сириза", справа – "Золотой Рассвет". Впрочем, "демократы" сами склонялись к правому национализму. Экс-премьер Антонис Самарас пообещал "вернуть оккупированные города". Арестовывали даже туристов с документами. "Новая демократия" начала заигрывать с "Рассветом".

Зимой Греция вернулась в XIX век – люди использовали печи на дровах, потому что на отопление был налог. Города окутал смог и протесты – греки были очень недовольны, что правительство "прогнулось" под кредиторов из Брюсселя. "Рассвет" предлагал действия, пряча свою сущность под протестами. Они обещали топить лодки, доставляющие беженцев через Эгейское море, предоставить безопасность, на что не было способно правительство...

"Золотой Рассвет" в парламенте / Фото: CTV News

Вот такой была ситуация, когда на выборах, "Рассвет" набрал 7% и 18 мандатов – беспрецедентный успех для партии с таким вектором в Европе. Для примера, четыре года раньше максимальный результат был 20 тысяч голосов.

На этом фоне "Рассвет" на семь лет вошел в парламент, позиционируя себя как "единственные защитники угнетенных греков". Главными объектами атак становились мигранты, беженцы, представители ЛГБТ, либеральные и "левые" силы, "национальные предатели", коммунистические профсоюзные активисты и даже врачи и медсестры-мигранты. На митингах были флаги, факелы, барабаны, жесты нацистов, звучали теории заговоров и антисемитские призывы.

"Штурмовые отряды" патрулировали районы и атаковали всех, кто не подходил под их видение общества, в бедных частях городов. Их сравнивали с ранними штурмовиками нацистов и чернорубашечников Муссолини.

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"Европа наций возвращается", – угрожал в 2012 году Михалолиакос. За два года до этого он стал членом городского совета. Впрочем, ядро партии никогда не превышало 200-300 человек, а в насилии участвовали несколько десятков. Новых членов держали "на расстоянии вытянутой руки".

С 2010 года "Рассвету" удалось отравить демократическую систему Греции и ее демократические институты. Они имели контакты с армией, полицией, судебной системой и церковью,

– рассказал BBC Димитриса Псаррас, журналист-расследователь, который писал о взлете "Золотого Рассвета".

Внутри царила мафиозная "омерта" – закон молчания, за нарушение которого членов "Хриси Авги" избивали в офисе партии. Об этом, кстати, мало кто шел в полицию сообщить о нападениях. Местные СМИ и телеканалы в 2012 году подсчитали, что более 50% полицейских в Афинах могли голосовать за радикальных правых.

​Падение и упадок

После убийства Фиссаса, Верховный Суд назначил двух судей для проведения расследования. За 9 месяцев было собрано более терабайта данных: фото, видео, показания, полицейские документы, конфискованные жесткие диски, записи звонков и прослушивания телефонов. Но Конституция Греции не позволяет запрещать политические партии, поэтому "Рассвет" продолжал пользоваться относительной популярностью.

Хотя в 2013 году парламент отменил партийное финансирование "Золотого Рассвета" и нескольким его депутатам, против выступили "левые" силы, отметив, что "Хриси Авги" – не совсем нацистская партия. Потому что, видите ли, выступают против "европейских буржуа".

В 2015 году неонацисты потеряли лишь одного депутата на выборах. Но это уже был конец истории. Через месяц 69 членам, всем депутатам и лидерам "Рассвета" предъявили обвинение по статье 187 Уголовного кодекса – "организованная преступность". Один человек не дожил до приговора. Волонтеры, которые помогали следователям анализировать доказательства, считают, что верная статья была бы "терроризм".

Самому "Золотому рассвету" собственно как партии скорее всего настанет конец: еще до завершения процесса она не смогла войти в греческий парламент, а приговоры руководству окончательно делегитимизировали ее,

– объясняет Надежда Коваль.

Кроме того, добавляет эксперт: "Изменились условия, в которых партия ворвалась в политику национального уровня. Напомню, что "Золотой Рассвет" стал парламентской партией после финансового кризиса 2008 года и внешнего принуждения к политике бережливости, когда резко упал уровень жизни многих греческих граждан".

Что будет дальше

Доклад полиции, которая была слита, утверждает, что еще ничего не закончилось. Целых шестнадцать групп, подобных "Рассвету" уже готовы заполнить пустоту.

Сейчас к власти вернулись традиционные партии, во времена кризиса отброшенные на обочину, а праворадикальную нишу в греческом парламенте занимает популистское "Греческое решение" с 10 депутатами,

– пояснила Надежда Коваль.

Бывшие члены "Золотого рассвета" основывают собственные политические проекты, как-то "Национальное народное сознание" и "Греки за Отечество". В 2017 году во время акции UhniteTheRight в Шарлотсвиле (США) ее лидеры говорили, что вдохновлялись коллегами из Греции.

Болезненный факт: все выше указанное произошло в стране, которая жестко пострадала от нацистов во время Второй мировой войны и в стране ЕС, одним из девизов которой является "Никогда снова".

Интересный факт: британские войска после освобождения Греции передали власть правым силам, а не левым "партизанам", которые внесли львиную долю в борьбу с Гитлером.

Во многом, именно из-за решения британцев произошла гражданская война 1946-1949 годов, в которой погибло 150 тысяч человек. По мнению историка Марка Мазовера, автора "внутри гитлеровской Греции", тогда правые вновь выиграли, начав десятилетия репрессий левых сил. Так родилась "управляемая демократия". Что было с партизанами? Сослали на отдаленные острова в море. Ну а дальше пришла хунта "черных полковников"...

Споры с Турцией возродили старые страхи в Греции / Фото: Twitter

Критика усиливается и в сторону экс-главы правительства Алексиса Ципраса, которого обвиняют в "более мягком, чем нужно, отношении к "Золотому Рассвету". Якобы он обеспечил движению "более мягкое падение" и не такие серьезные приговоры из-за изменения Уголовного кодекса.

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Впрочем, история организованного насилия против беженцев и меньшинств, которую выявило многолетнее следствие, значительно уменьшила шансы на то, что греческое общество вновь окажет такую поддержку именно неонацистским силам, добавила в завершение госпожа Надежда Коваль.

История Греции и правых – это о том, как общество реагирует, когда чувствует себя униженным, злым и игнорируемым", подчеркивает в лонгриде о "Рассвете" издание The Guardian.