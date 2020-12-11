Российский президент Владимир Путин заявил, что якобы следствие уже установило заказчиков убийства оппозиционера Бориса Немцова. Он активно выступал против российской агрессии в Украине и был одним из крупнейших личных врагов Путина.

О якобы найденных заказчиках преступления Владимир Путин заявил во время заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает сайт президента России.

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Речь о Борисе Немцове Владимир Путин завел лично. Журналист Николай Сванидзе спрашивал об отравлении другого оппозиционера Алексея Навального. Он спрашивал, нельзя ли открыть уголовное дело, если "мужик едва не умер".

На что Путин ответил, что нельзя, ведь "не будут расследовать каждое дело, где какой-то мужик чуть не умер". Зато он похвастался расследованием тех нападений, в результате которых оппозиционеры все же умерли. Сперва назвал Галину Старовойтову.

Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, видимо, но в целом все понятно. Исполнители найдены и заказчики,

– заявил Владимир Путин.

Тогда Николай Сванидзе уточнил относительно организаторов убийства, но лидер Кремля снова перескочил на другую тему – на этот раз вернулся к отравлению Алексея Навального.

Коротко о Борисе Немцове и его убийстве: