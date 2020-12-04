Рада восстановила ответственность за ложь в декларациях. Нардепы проголосовали за соответствующий законопроект. Его называют компромиссным, ведь объединил 2 документа – поданный рабочей группой депутатов и президентом Зеленским. Что об этом думают в НАПК – читайте далее.

Как новый закон повлияет на работу НАПК

НАПК последовательно поддерживало позицию, поданную в законопроектах Зеленского и объявленную, в частности, председателем Рады сразу после решения КСУ. Это в прямом эфире 24 канала отметил глава агентства Александр Новиков.

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Он подчеркнул, что большинство политсил в парламенте требовали восстановить уголовную ответственность за ложное декларирование в том виде, как было раньше. А именно уголовная ответственность, начиная с 500 тысяч гривен и вплоть до лишения свободы.

По мнению Новикова, тот закон, который Рада приняла 4 декабря, является просто имитацией восстановления ответственности. Ведь ответственность предусмотрена не от 500 тысяч гривен, а от 8 миллионов. К тому же, закон не предусматривает лишение или ограничение свободы за непредставление декларации.

Это абсолютно не то, что провозглашалось в политических программах, это не соответствует конвенциям против коррупции и международной практике. Будем просить президента применить право вето к этому закону,

– заверил Новиков.

Также он пояснил, что этот документ никак не возобновляет полномочий НАПК. Ведь когда он вступит в силу, агентство все равно не будет иметь права на проверки деклараций. Для этого необходимо лишь принятие изменений в Закон "О предотвращении коррупции".

За что проголосовала Рада

Внесение чиновником ложных сведений на сумму от 1 до 8,5 миллиона гривен будет караться штрафом от 42 тысяч до 51 тысячи гривен или общественными работами с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Если же чиновник не указывает доходы свыше 8,5 миллиона, сумма штрафа увеличивается до 85 тысяч гривен. Также возможно ограничение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.

Отметим, что ограничение свободы – это не заключение, а поселение в исправительный центр с возможностью его покидать.

До того, как КСУ принял скандальное решение, чиновникам за ложь в декларациях более чем на 500 тысяч гривен грозила тюрьма или более полумиллиона гривен штрафа.

Как изменилась работа НАПК после решения КСУ

По словам Новикова, после принятия скандального решения КСУ работа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции изменилась кардинально. Ведь оно потеряло полномочия проводить полную проверку деклараций.

А кроме этого – лишилось даже возможности принимать от граждан заявления о коррупции, истребовать любые документы для реализации своих полномочий и составлять любые протоколы, добавил глава НАПК.

"Сейчас в отношении всех топовых должностных лиц в стране не может быть составлено ни одного админпротокола за коррупцию. Поэтому ждем, что Рада возобновит и Закон "О предотвращении коррупции", чтобы обеспечить выполнение антикоррупционных мер", – отметил он.

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