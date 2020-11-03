Закон о применении кассовых аппаратов отсрочат, – Разумков
Верховная Рада отсрочит введение кассовых аппаратов для ФЛП на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2021 года. Соответствующий законопроект зарегистрируют в парламенте 3 ноября.
Парламентский комитет и Верховная Рада рассмотрят соответствующий законопроект 4 ноября. Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, сообщает 24 канал.
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Была принята единогласно позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год. Это консолидированная позиция всех фракций и групп,
– рассказал Разумков.
Спикер парламента выразил надежду, что законопроект поддержат в целом.
В Киеве протестуют ФЛП
3 ноября в Киеве предприниматели вышли сразу на две акции протеста – одни поддерживают кассовые аппараты, другие – против.
Те, кто за кассовый аппарат, считают, что его отмена ухудшит условия работы законопослушного бизнеса и создаст возможности для уклонения от уплаты налогов.
В то же время другие митингующие наоборот выступают за упрощенную систему учета и отчетности.
Что известно о введении кассовых аппаратов
- В сентябре 2019 года приняли закон о внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.
- Он предусматривает, что все предприятия, связанные с торговлей, общественным питанием или предоставлением услуг, принимающих оплату наличными или карточкой, должны иметь физический или электронный кассовый аппарат.
- С 1 августа в Украине начался первый этап изменений в законодательстве о новых правилах работы для ФЛП – ввели возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов.
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