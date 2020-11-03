Верховная Рада отсрочит введение кассовых аппаратов для ФЛП на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2021 года. Соответствующий законопроект зарегистрируют в парламенте 3 ноября.

Парламентский комитет и Верховная Рада рассмотрят соответствующий законопроект 4 ноября. Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, сообщает 24 канал.

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Была принята единогласно позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год. Это консолидированная позиция всех фракций и групп,

– рассказал Разумков.

Спикер парламента выразил надежду, что законопроект поддержат в целом.

В Киеве протестуют ФЛП

3 ноября в Киеве предприниматели вышли сразу на две акции протеста – одни поддерживают кассовые аппараты, другие – против.

Те, кто за кассовый аппарат, считают, что его отмена ухудшит условия работы законопослушного бизнеса и создаст возможности для уклонения от уплаты налогов.

В то же время другие митингующие наоборот выступают за упрощенную систему учета и отчетности.

Что известно о введении кассовых аппаратов