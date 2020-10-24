Закон о разведке в Украине вступил в силу 24 октября. Часть его норм будет действовать уже с 1 января 2021 года. Президент Владимир Зеленский считает, что поддержка разведки на законодательном уровне позволит качественнее и оперативнее реагировать на угрозы для страны.

В Украине законы вступают в силу на следующий день после их опубликования. Закон о разведке обнародовали 23 октября в издании "Голос Украины", об этом сообщил 24 канал.

Обратите внимание Президент Зеленский подписал закон о разведке: что он предусматривает

К разведывательным органам Украины будут принадлежать:

Служба внешней разведки Украины;

Разведывательный орган Министерства обороны Украины;

Разведывательный орган Государственной пограничной службы

Закон о разведке: главное

Документ в парламент подал лично Зеленский.

17 сентября Верховная Рада приняла закон о разведке;

21 октября его подписал Зеленский. Президент подчеркнул, что "этот закон – не только новые возможности и новые способности для разведки, но и большая ответственность для государства".

Согласно закону, основной контроль над разведкой в Украине осуществляет президент.

Закон предусматривает: совершенствование правовых и организационных основ работы разведки, обеспечение ее эффективной деятельности, а также улучшение взаимодействия разведывательных органов.

Обратите внимание! Закон о разведке является одним из требований для вступления Украины в НАТО. Он поможет получить доступ к новым программам сотрудничества украинской стороны с вооруженными силами стран НАТО. Однако этот закон не повлияет на решение Альянса относительно членства Украины в нем.