Закон о разведке в Украине вступил в силу: что изменится
Закон о разведке в Украине вступил в силу 24 октября. Часть его норм будет действовать уже с 1 января 2021 года. Президент Владимир Зеленский считает, что поддержка разведки на законодательном уровне позволит качественнее и оперативнее реагировать на угрозы для страны.
В Украине законы вступают в силу на следующий день после их опубликования. Закон о разведке обнародовали 23 октября в издании "Голос Украины", об этом сообщил 24 канал.
Обратите внимание Президент Зеленский подписал закон о разведке: что он предусматривает
К разведывательным органам Украины будут принадлежать:
- Служба внешней разведки Украины;
- Разведывательный орган Министерства обороны Украины;
- Разведывательный орган Государственной пограничной службы
Закон о разведке: главное
- Документ в парламент подал лично Зеленский.
- 17 сентября Верховная Рада приняла закон о разведке;
- 21 октября его подписал Зеленский. Президент подчеркнул, что "этот закон – не только новые возможности и новые способности для разведки, но и большая ответственность для государства".
- Согласно закону, основной контроль над разведкой в Украине осуществляет президент.
- Закон предусматривает: совершенствование правовых и организационных основ работы разведки, обеспечение ее эффективной деятельности, а также улучшение взаимодействия разведывательных органов.