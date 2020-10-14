Закон о референдуме Рада может принять почти сразу после опроса Зеленского
Законопроект о народовластии через всеукраинский референдум Рада может проголосовать во втором чтении и в целом уже в ноябре. Документ является приоритетным и почти готовым.
Сейчас его готовят ко второму чтению. Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал журналистам, передает Интерфакс-Украина.
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Что касается законопроекта об общенациональном референдуме, о народовластии... Сейчас его готовят ко второму чтению. Я думаю, что в ближайшее время, даже в ноябре... Он один из приоритетных... Как только он будет готов, будем рассматривать,
– сказал он.
В то же время Разумков высказался и относительно всенародного опроса президента Зеленского. Так, спикер уточнил, что опрос нельзя считать репетицией референдума, потому что последний – четко определенная законом мера.
Он также отметил, что опрос некорректно сравнивать с референдумом, поскольку в таком случае можно было бы проводить параллели между референдумом и экзитполом или любым другим опросом общественного мнения.
Заметим, что всенародный опрос, анонсированный несколько дней назад Владимиром Зеленским, состоится в день выборов 25 октября. Оно не будет иметь никаких юридических последствий. К слову, деньги на него тоже якобы выделяют не государственные.
14 октября президент озвучил первый вопрос из своего опроса, он звучит так: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"
Законопроект о референдуме, который вскоре рассмотрит Рада: что известно
- Законопроект о референдуме предусматривает следующее: чтобы организовать референдум по народной инициативе, следует собрать по меньшей мере 3 миллиона подписей жителей Украины. В то же время они должны представлять по меньшей мере 2/3 административно-территориальных единиц, предусмотренных Конституцией Украины.
- Законопроект допускает возможность электронных голосований во время референдума.
- Во время референдума могут выносить на рассмотрение вопрос об утверждении закона о внесении изменений в разделы І, III, XIII Конституции Украины. То есть речь идет об общих принципах, выборах, самом референдуме, правосудии и прочем.
- Также могут рассмотреть вопрос общегосударственного значения, вопрос об изменении территории Украины и вопрос об утрате силы закона или отдельных его положений.
- В то же время референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.
- Вопрос для национального референдума должны быть четкими, без двойственных толкований, а ответы на них должны быть "да" или "нет".
- Референдум нельзя проводить в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военной или чрезвычайной ситуации.
- 18 июня Верховная Рада приняла в первом чтении этот президентский законопроект. Документ поддержали 252 народных депутата.