Законопроект о народовластии через всеукраинский референдум Рада может проголосовать во втором чтении и в целом уже в ноябре. Документ является приоритетным и почти готовым.

Сейчас его готовят ко второму чтению. Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал журналистам, передает Интерфакс-Украина.

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Что касается законопроекта об общенациональном референдуме, о народовластии... Сейчас его готовят ко второму чтению. Я думаю, что в ближайшее время, даже в ноябре... Он один из приоритетных... Как только он будет готов, будем рассматривать,

– сказал он.

В то же время Разумков высказался и относительно всенародного опроса президента Зеленского. Так, спикер уточнил, что опрос нельзя считать репетицией референдума, потому что последний – четко определенная законом мера.

Он также отметил, что опрос некорректно сравнивать с референдумом, поскольку в таком случае можно было бы проводить параллели между референдумом и экзитполом или любым другим опросом общественного мнения.

Заметим, что всенародный опрос, анонсированный несколько дней назад Владимиром Зеленским, состоится в день выборов 25 октября. Оно не будет иметь никаких юридических последствий. К слову, деньги на него тоже якобы выделяют не государственные.

14 октября президент озвучил первый вопрос из своего опроса, он звучит так: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"

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