Закон о референдуме: в Раду поступило заключение Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ
В комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти официально поступил срочный общий вывод Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Он касается законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум.
Заключение приняли на заседании 124-й пленарной сессии Венецианской комиссии 8 – 9 октября. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.
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Документ касается соответствия законопроекта международным стандартам, в частности Кодексу надлежащей практики относительно референдумов, а также Копенгагенскому документу ОБСЕ 1990 года,
– говорится в сообщении.
В заключении учтены предыдущие рекомендации Венецианской комиссии о правовых рамках проведения национальных референдумов в Украине. А также отчеты БДИПЧ и ПАСЕ о выборах, которые проводят в Украине.
Сейчас проект закона №3612 дорабатывают в профильном комитете с учетом замечаний Главного юридического управления Аппарата Рады, а также рекомендаций Венецианской комиссии и БДИПЧ.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что законопроект о референдуме готов ко второму чтению в Раде. Ранее в отношении него поступило больше тысячи поправок.
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Закон о референдуме: что нужно знать
- Разговоры о проведении в Украине народного референдума, на котором бы решали общенациональные вопросы, актуальны не один год.
- Сейчас в законе не существует никакого правового обоснования для народовластия.
- Однако в парламенте завершают работу над законопроектом О всеукраинском референдуме.
- Согласно ему, для организации референдума по народной инициативе следует собрать по меньшей мере 3 миллиона подписей жителей Украины.
- Во время референдума могут выносить на рассмотрение вопросы об общих принципах, выборах, самом референдуме, правосудии и прочем.
- В июне 2020 года Рада в первом чтении приняла этот президентский законопроект.