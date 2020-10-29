В комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти официально поступил срочный общий вывод Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Он касается законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум.

Заключение приняли на заседании 124-й пленарной сессии Венецианской комиссии 8 – 9 октября. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

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Документ касается соответствия законопроекта международным стандартам, в частности Кодексу надлежащей практики относительно референдумов, а также Копенгагенскому документу ОБСЕ 1990 года,

– говорится в сообщении.

В заключении учтены предыдущие рекомендации Венецианской комиссии о правовых рамках проведения национальных референдумов в Украине. А также отчеты БДИПЧ и ПАСЕ о выборах, которые проводят в Украине.

Сейчас проект закона №3612 дорабатывают в профильном комитете с учетом замечаний Главного юридического управления Аппарата Рады, а также рекомендаций Венецианской комиссии и БДИПЧ.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что законопроект о референдуме готов ко второму чтению в Раде. Ранее в отношении него поступило больше тысячи поправок.

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