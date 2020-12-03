Потенциал речных перевозок в Украине недооценен, недоиспользован. Пропускная способность Днепра – 30 миллионов тонн грузов ежегодно, это в разы больше, чем есть на самом деле. Рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте", который должен все изменить.

Документ расширит возможности речной отрасли. Такое мнение в эфире 24 канала высказал нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко.

Интересно Рада одобрила закон "О внутреннем водном транспорте": что он изменит

По словам Скичко, Украина не использовала свой ресурс полностью именно из-за того, что не было базового отраслевого закона, который бы урегулировал формы перевозок речным транспортом.

Что изменит этот закон:

из госбюджета будут финансировать реки – это важно, ведь шлюзы находятся в аварийном состоянии, они часто ломаются, из-за чего перевозка усложняется;

будут работать над улучшением и углублением русла Днепра;

судовладельцы будут нести ответственность за нарушение этого закона;

больше работать над развитием международной торговли.

Финансирование (рек – 24 канал) – 1% от Дорожного фонда. Это ориентировочно 300 – 400 миллионов гривен ежегодно,

– отметил Скичко.

Что теперь будут перевозить

Скичко отметил, что в Украине увеличится количество барж, перевозок. Будут везти зерно, что выгодно аграриям.

"Также металлургия, щебень – тяжелые грузы, которые можно погрузить значительно больше, чем в фуру. Вследствие этого будут спасаться украинские дороги. А также экология – речной транспорт является наиболее экологичным", – подытожил нардеп.

К теме Сотни тысяч моряков застряли на судах из-за COVID-19, – ООН

Международные перевозки

Также этот закон позволяет заходить во внутренние воды Украины иностранным судам.

Мы можем увидеть различные лайнеры под разными флагами, к примеру, турецкий или белорусский, могут быть разные варианты,

– сказал Скичко.

В то же время отметил, что все требует времени и развития. Нельзя говорить, что уже завтра поплывут лайнеры – это преждевременно. "Если мы будем углублять, доремонтировать шлюзы и запускать первые маршруты – это будет достижение", – заверил он.

Также успех зависит от того, готовы ли иностранные компании запускать маршруты в Украину. "Я думаю, до следующего лета будет сложно запустить новые маршруты, но будем надеяться. Мы верим в восстановление пассажирских перевозок по Днепру", – отметил Скичко.

Закон "О внутреннем водном транспорте": что известно