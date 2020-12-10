Закон об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП частично вступил в силу
Закон об отсрочке введения кассовых аппаратов для предпринимателей 10 декабря частично вступил в силу. Некоторые нормы закона уже действуют.
Накануне документ обнародовали в газете "Голос Украины", сообщает 24 канал. Поэтому закон вступил в силу, кроме нормы об отсрочке введения РРО.
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Пункт об отсрочке обязательного введения кассовых аппаратов вступит в силу с 1 января 2021 года.
Что стало действующим
- Отмена штрафов за несоответствие наличных на месте расчетам суммы, указанной в дневном отчете РРО и за отсутствие предварительного программирования в кассовых аппаратах.
- Отмена компенсации покупателям из-за жалоб о нарушении порядка проведения расчетных операций.
- Пролонгирование применения пониженных размеров финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО.
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