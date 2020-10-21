Законных оснований для увольнения Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба нет. Закон о Национальном банке прописали так, чтобы после прихода нового главы – политика НБУ не менялась.

Такое мнение в эфире 24 каналу высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что соответствующую политику Нацбанка внедряет коллегиальный орган правления.

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По словам банкира, у председателя в правлении такой же голос, как и у любого члена правления, поэтому таким критическим является неприятие попытки кого-то уволить. Это разрушает соответствующую независимость учреждения, в частности потому, что причин для увольнения нет, – это так называемая советская школа управления, считает Фурса.

Кому мешают Рожкова и Сологуб

По мнению инвестиционного банкира, Рожкова и Сологуб мешают потому, что остались из команды Смолия. По словам Сергея Фурсы, Рожкова является личным врагом Коломойского, ведь именно она осуществляла национализацию "Приватбанка", то есть она за это отвечала.

"Вместе с тем есть совет НБУ, который осуществлял политическое давление на прежнее руководство и продолжает давить на людей, которые остались. Возможно, кто-то хочет занять место и Рожковой, и Сологуба. На самом деле Рожкова является очень влиятельной фигурой НБУ и понятно, что Шевченко чувствует конкуренцию с ее стороны", – рассказал банкир.

Как это может повлиять на отношения с МВФ

Он рассказал, что МВФ и все западные партнеры очень жестко отстаивают независимость НБУ, а соответствующие увольнения эту независимость нарушают. Понятно, что это подрывает доверие во взаимоотношениях Украины с МВФ и западными партнерами, подчеркнул инвестиционный банкир.

Если Рожкову уволят, то реакция будет отрицательной и это окончательно разрушит программу с МВФ. Сейчас она заморожена и трудно представить, как мы ее восстановим,

– отметил Сергей Фурса.

Повлияет ли это на курс доллара

Так называемые перестановки в НБУ непосредственно не повлияют на курс доллара, отметил банкир. Однако он заверил, что курс гривны к доллару существенно зависит от наличия сотрудничества с МВФ.

"Если программа будет разрушена, компенсировать это может только печатный станок. Если его запустят, пройдет 3-9 месяцев и результаты этого можно будет увидеть на валютном курсе. Сейчас ожидания от будущей динамики гривны являются отрицательными", – рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.