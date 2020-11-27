Торговая марка "Сбербанк" на территории Украины есть и остается законной собственностью Ощадбанка. Соответствующее постановление суд оставил без изменений.

Накануне "Сбербанк России" подал жалобу, которую Кассационный суд Верховный Суд Украины на заседании 26 ноября отклонил. Об этом говорится на официальной странице Верховного Суда в фейсбуке.

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Что предшествовало

Ранее Сбербанк России подал иск к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и "Государственному сберегательному банку Украины". Они хотели признать недействительным свидетельства на знак для товаров и услуг "Сбербанка". То есть пытались убедить суд в том, что регистрация Ощадбанком торговой марки "Сбербанк" на территории Украины нарушила права Сбербанка России.

Суд отказал России

В сообщении говорится, что Верховный Суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы ОАО "Сбербанк России". Поэтому отказал им в иске.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит,

– сообщает пресс-служба ВСУ.

Рассмотрение дела длилось более 4 лет. За это время провели 3 экспертизы, рассмотрели более 100 ходатайств сторон.