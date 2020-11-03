Нардепы поддержали за основу в первом чтении проект закона № 4051 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы". Он предусматривает нормирование удаленной работы.

За соответствующее решение проголосовали 311 народных депутатов, передает 24 канал. Проект предлагает разграничить понятия надомного и дистанционного труда. Это интересно После карантина большинство украинцев не прочь работать удаленно: опрос Что предусматривает законопроект о дистанционной работе: Дистанционную работу можно совмещать с работой в офисе. Например, работать три дня в офисе, два дня – дома. Такую модель многие эксперты рассматривают как вполне перспективную в современных реалиях.

При этом работник может выполнять работу где угодно, иметь собственный график, но быть обеспеченным необходимым оборудованием и программами.

Работник может работать удаленно до 2 месяцев в случае дискриминации в офисе.

Особенность законопроекта №4051 в том, что он четко разграничивает понятия дистанционной и надомной работы.

Надомная работа предполагает, что человек работает по графику компании, но вне офиса в четко зафиксированном месте. Это может быть жилье или другое место, которое работодатель обеспечивает всеми необходимыми для работы техническими средствами. Согласно проекту, изменить место надомной работы можно только с согласия руководства.

Проект также делает возможным гибкий график работы, если на это соглашаются работники и предприятие.

Кроме того, работнику, у которого есть ребенок в возрасте до 3 лет, или который ухаживает за ребенком до достижения им шестилетнего возраста, дается возможность выполнять свою работу на условиях дистанционной.

Главное в законопроекте о дистанционной работе / Инфографика Центра общественного мониторинга и контроля Это интересно Как сохранять мотивацию, работая дома: советы Обратите внимание! Из-за карантина 54% опрошенных работодателей перевели своих работников на дистанционный режим работы. При этом 58% работников не прочь работать удаленно и в дальнейшем.