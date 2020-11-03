Народные депутаты фракций "Слуги народа" и "Голоса" совместно зарегистрировали законопроект, который предлагает повышение кворума Конституционного Суда Украины до 17. Таким образом КСУ сможет принимать свои решения лишь при участии почти всех судьи, ведь всего там их там работают 18.

Соответствующий законопроект об изменениях в Закон Украины О Конституционном Суде Украины под №4311 доступен на сайте Верховной Рады Украины. Сейчас его текст еще не опубликован.

К слову Зеленский обсудил с председателем Венецианской комиссии конституционный кризис: детали

Впрочем один из авторов проекта закона, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин рассказал, что законопроект предусматривает изменения в 10 статью – о кворуме судей.

Таким образом народные избранники предлагают увеличить кворум с 12 до 17 судей. Всего в Конституционном Суде работают 18 судей, но пока их только 15. Другие 3 должности – вакантны.

Наше требование – создать условия, при которых КСУ сможет одобрять решение только консенсусом, подняв кворум в Конституционном суде с 12 до 17 человек. Такой законопроект уже зарегистрирован,

– рассказал Юрчишин.

Что изменит этот законопроект