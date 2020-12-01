Кабинет Министров решил бороться с засильем кандидатов-двойников на выборах. Чиновники предложили нардепам внести соответствующие изменения в Избирательный кодекс.

Об изменении фамилии должны указывать в бюллетене

Документ уже зарегистрировали в парламенте. Его должен рассмотреть профильный комитет. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Распространенной практикой на местных выборах-2020 было изменение имени и фамилии кандидатов за несколько месяцев до дня голосования. Так, в законопроекте предлагают в таком случае указывать об этом в бюллетене.

Всю информацию о кандидате-двойнике должны обнародовать ЦИК и теризбиркомы.

Нацполиция открыла 11 дел в отношении двойников

Отметим, что еще во время избирательной кампании Нацполиция открыла 11 уголовных производств против кандидатов-двойников.

Например, в Умани на выборы зарегистрировались сразу 2 двойника мэра города Александра Цебрия. Оба мужчины изменили имена и фамилии только летом и даже не проживали на территории Черкасской области.

Все о результатах местных выборов-2020 можно узнать здесь.