Верховная Рада восстановила ответственность за ложь в декларациях. Законопроект назвали компромиссным, ведь он объединил 2 документа: поданный рабочей группой депутатов и президентом Владимиром Зеленским.

Законопроект стал компромиссом после камня преткновения. Такое мнение высказал в эфире 24 канала нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Обратите внимание И ограничения свободы, и штрафы: Рада восстановила ответственность за ложь в декларациях

По его словам, уже на следующей неделе проект можно будет увидеть в разделе "Зарегистрированные" на сайте Верховной Рады.

ОПЗЖ может все заблокировать

Он подтвердил, что конституционный кризис состоялся из-за позиции 2 фракций: ОПЗЖ и "За майбутнє", которые были авторами конституционного представления.

Сейчас мы сделали тот необходимый минимум, который могли. Можно ли было бы сделать лучше? Да. Но для этого надо, чтобы хотя бы фракция ОПЗЖ не была представлена в парламенте. Потому что одним своим решением они могли заблокировать все,

– отметил Железняк.

Кто будет голосовать

Законопроект готовы поддержать:

часть "Слуги народа";

фракция "Голос" в полном составе;

"Европейская Солидарность".

Нужен компромисс всех фракций

Нардеп также сказал, что нужно сделать так, чтобы за 2 – 3 года в Украине не отменили уже новый закон о конституционном суде. "Это можно было бы сделать законопроектом, но для этого все фракции должны были бы пойти на компромисс", – добавил Железняк.

Компромиссный законопроект: что предусматривает

До того как Конституционный Суд принял решение об отмене ответственности за ложное декларирование, чиновникам за ложь в декларациях более чем на 500 тысяч гривен грозила тюрьма или более полмиллиона гривен штрафа.

После принятия нового законопроекта, внесение чиновником ложных сведений на сумму от миллиона до 8,5 миллионов гривен наказывается штрафом от 42 тысяч до 51 тысячи гривен. Также возможны общественные работы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Если же чиновник не указывает состояние на более 8,5 миллионов гривен, сумма штрафа увеличивается до 85 тысяч гривен. Также возможно ограничение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.



Решение КСУ / инфографика 24 канала