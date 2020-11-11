Право президента назначать директора НАБУ: в "Слуге народа" подготовили законопроект
В партии "Слуга народа" подготовили изменения в Конституцию. Они касались права президента назначать директора НАБУ.
Политическая сила подготовила законопроект, учитывая решение Конституционного Суда Украины. Об этом сообщил представитель Владимира Зеленского, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью "Радио Свобода".
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Что известно о законопроекте
По его словам, в законопроекте предусмотрено, что:
- директора НАБУ должен назначать президент с согласия Верховной Рады;
- кандидаты на должность директора НАБУ должны выбирать на открытом и прозрачном конкурсе.
На рассмотрении Верховной Рады
От отметил, что для того, чтобы этот законопроект внесли на рассмотрение в Верховную Раду, надо собрать 150 подписей народных депутатов, но пока их еще не хватает.
Сейчас собрано, если я не ошибаюсь, около 120 подписей и процесс идет. Я думаю, что на следующей пленарной неделе мы закончим: соберем все подписи и внесем этот законопроект,
– добавил Вениславский.
Скандал в отношении Сытника: что известно
- КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ 16 сентября 2020 года.
- Уже 28 августа он обнародовал решение, которым признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ.
- ОАСК опирался на решение Конституционного Суда. У Зеленского отметили, что его обжалуют.
- Также зарегистрировали электронную петицию о ликвидации ОАСК. Когда она набрала необходимых 25 тысяч голосов, президент Украины инициировал переговоры с Высшим советом правосудия.
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