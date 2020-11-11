В партии "Слуга народа" подготовили изменения в Конституцию. Они касались права президента назначать директора НАБУ.

Политическая сила подготовила законопроект, учитывая решение Конституционного Суда Украины. Об этом сообщил представитель Владимира Зеленского, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью "Радио Свобода".

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Что известно о законопроекте

По его словам, в законопроекте предусмотрено, что:

директора НАБУ должен назначать президент с согласия Верховной Рады;

кандидаты на должность директора НАБУ должны выбирать на открытом и прозрачном конкурсе.

На рассмотрении Верховной Рады

От отметил, что для того, чтобы этот законопроект внесли на рассмотрение в Верховную Раду, надо собрать 150 подписей народных депутатов, но пока их еще не хватает.

Сейчас собрано, если я не ошибаюсь, около 120 подписей и процесс идет. Я думаю, что на следующей пленарной неделе мы закончим: соберем все подписи и внесем этот законопроект,

– добавил Вениславский.

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