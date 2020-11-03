Антикоррупционный комитет Верховной Рады 3 ноября поддержал законопроект Дмитрия Разумкова о возобновлении электронного декларирования. Однако этот документ депутаты должны рассматривать только в комплексе с решением по Конституционному Суду.

Нет смысла возобновлять электронное декларирование без решения проблемы с КСУ. Об этом в эфире 24 канала рассказала нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

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По ее словам, просто восстановить электронное декларирование – не решение. Ведь КСУ может снова сказать, что это решение является неконституционным.

Поэтому депутат убеждена, что законопроект о возобновлении декларирования может в Раде рассматриваться только в комплексе с решением о Конституционном Суде.

Призываю Раду рассматривать решения по е-декларированию и КСУ вместе,

– подчеркнула она.

Анастасия Радина пояснила, что законопроект Разумкова предлагает в полном объеме восстановить нормы закона о предотвращении коррупции, нормы Уголовного кодекса, которые КСУ необоснованно признал неконституционными.

"И это был бы хороший шаг, если бы одновременно с ним предлагались решения по КСУ", – отметила она.