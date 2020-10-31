Законопроект президента о КСУ соответствует ценностям, закрепленным Конституцией, – Вениславский
Проект закона Владимира Зеленского в отношении конституционного судопроизводства полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией. Представитель президента в суде Федор Вениславский убежден, что документ поможет восстановить доверие общества и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия КСУ.
Способ Зеленского разрешить ситуацию, которая сложилась после принятия Конституционным судом скандального решения относительно е-декларирования, прокомментировал представитель президента в КСУ Федор Вениславский, пишет Офис Президента.
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Идея президента предложить Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами является абсолютно обоснованной и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией,
– отметил Вениславский.
По его словам, выполнение решения КСУ от 27 октября приведет к тому, что любые последующие изменения в антикоррупционное законодательство будут признаны нынешним составом суда неконституционными. Ведь он связан своей собственной "правовой" позицией, сформулированной в указанном решении.
"КСУ заложил такие юридические механизмы, которые фактически позволяют признать неконституционными все решения о возврате положений антикоррупционного законодательства", – объяснил представитель президента.
Вениславский добавил, что принятие парламентом политико-правового решения, предложенного Зеленским, восстановит общественное доверие к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного суда.
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