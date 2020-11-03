Инициатива Дмитрия Разумкова по возврату прав НАПК может исправить последствия решений Конституционного Суда. Также она могла бы снять напряжение во внешнеполитических отношениях Украины.

Впрочем, законопроект председателя Верховной Рады не решит конституционного кризиса. Об этом заявил политолог Олег Саакян в эфире 24 канала.

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По словам политолога, в этой ситуации нужны другие решения. Одним из них может быть блокирование деятельности КСУ через внесение изменений в закон "О Конституционном Суде" в части кворума.

Справка. Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект, в котором предлагает восстановить права НАПК, отмененные решением Конституционного Суда. Подробнее об этом – читайте здесь.

Другое – роспуск КСУ, который противоречит Конституции Украины.

Решение вопроса с Конституционным Судом неконституционным способом может вызвать еще больший внутриполитический кризис,

– заявил Саакян.

Он отметил, что сейчас большинство политиков не готовы брать на себя такую ответственность.

Почему не поддержали законопроект Зеленского

По словам политолога, парламентарии не поддержали предложение Владимира Зеленского о роспуске КСУ по нескольким причинам. Во-первых, парламентарии в Украине всегда прислушиваются к мнению общества.

"Даже если это слабые парламентарии, которые не являются авторитетными в обществе, они поддаются статусу парламента", – подчеркнул политолог.

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Во-вторых, влияние монобольшинства очень переоценено, ведь там есть разные группы влияния. Именно благодаря этому удается набирать 226 голосов в Раде. Третьей причиной, по мнению Саакяна, является отсутствие поддержки политикума и общества.

"Если бы сейчас миллионы людей вышли на улицу по всей стране и требовали роспуска КСУ, то парламентарии бы точно за это проголосовали", – заявил он.

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По словам политолога, только из-за желания президента депутаты из монобольшинства не будут этого делать. За голосование неконституционным способом парламентарии могут потом понести ответственность. Однако, по мнению Саакяна, монобольшинство является определенным "иммунитетом", ведь решение Зеленского является довольно эмоциональным.

Политолог добавил, что сначала надо использовать все конституционные способы решения этого вопроса и уже потом переходить к резким решениям.



КСУ отменил е-декларирование / инфографика 24 канала