Глава Конституционного Суда Украины назвал законопроект президента Зеленского "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" таким, который имеет признаки конституционного переворота.

Он отметил, что над ним работали ночью, при этом документ нарушает сразу несколько статей Конституции Украины. Об этом Александр Тупицкий сказал во время брифинга, передает 24 канал.

Я ответственно заявляю: законопроект №4288 президента Зеленского, который написали за ночь, имеет признаки конституционного переворота в Украине. Инициатива президентская, давайте указом президента решение КСУ отменим, зачем ввязывать в эту неконституционную процедуру парламент,

– отметил он.

Этим же законом собираются расформировать состав КСУ. Тупицкий добавил, что не удивится, если в парламенте также предложат превратить КСУ на Палату Верховного Суда.

Это тоже вариант. Но в неразвитых странах. Можно с Палаты создать Конституционный Суд, развивая демократические принципы в обществе. Но нельзя из Конституционного Суда сделать Палату. Это сужение. Удивляться нечему. Это же монобольшинство...

– добавил он.

Тупицкий также упрекнул парламент за качество их законов и спросил, почему за это должен отвечать только Конституционный Суд.

"Ну, вы же парламентарии. Ну, пожалуйста, создавайте такие законы, согласуйте с оппозицией, со всеми. Вы должны работать вместе. Создавайте такие законы, чтобы не приходилось обращаться в КСУ. Вы посмотрите, что происходит: закон не успел прожить еще месяц, как уже есть представление в КСУ. Закон – представление, закон – представление, – нас забросали просто", – сказал судья.

Тупицкий заметил, что несмотря на постоянные представления нардепов о неконституционности того или иного закона, решение КСУ в заключении одинаково не выполняют.

"А теперь: уволить состав КСУ. Почему? Кому он неугоден. Наверное. Использовали провокационную ситуацию, которая сложилась с антикоррупционным законодательством", – подытожил судья.

Важно! Ранее КСУ признал неконституционным наказание за ложь в декларациях. После этого Зеленский созвал СНБО и подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству".



Президент предлагает признать решение суда от 27 октября "ничтожным" и таким, который не будет иметь правовых последствий. Зеленский убежден, что его приняли в условиях реального конфликта интересов. Кроме того, законопроект предусматривает увольнение судей КСУ.