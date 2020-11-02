Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подал свой законопроект, в котором предложил восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которые отменил Конституционный Суд Украины. Это – один из альтернативных законопроектов к президентскому.

Нардеп Ярослав Рущишин отметил, более законным и конституционным предложением фракции "Голос" кажется законопроект Разумкова. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Фракция поддержит его при условии, если параллельно повысят кворум (наименьшее количество участников собрания необходимо для принятия решения – 24 канал) для принятия решений в КСУ до 17 – 18 судей.

Почему это важно

По словам Юрчишина, на рассмотрении в КСУ есть очень много важных вопросов. Для их принятия нужно не просто решение большинства, особенно, если в Конституционном Суде действительно действует преступная группировка с целью захвата власти.

Проект Разумкова содержит в себе много технических ошибок, которые следовало бы юридически лучше прописать. Но, если провести увеличение кворума в КСУ и принять закон Разумкова, то в принципе будет возможность исправить ошибки,

– отметил нардеп.

Напомним. Президент Владимир Зеленский подписал указ о перезапуске Конституционного Суда после скандального решения об отмене антикоррупционной реформы. В то же время председатель парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект.

Что делать с действующим составом КСУ

По мнению фракции "Голос", увольнение судей должно происходить законным способом:

или составить заявление, как это сделал судья Слиденко;

или когда приговор обвинения вступит в силу.

Законопроект Зеленского

Также депутат отметил, что законопроект президента является неприемлемым. "Он не решает проблему, а создает еще больше", – добавил Юрчишин.

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