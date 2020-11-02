Зеленский или Разумков: какой законопроект из-за решения КСУ поддержат нардепы "Голоса"
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подал свой законопроект, в котором предложил восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которые отменил Конституционный Суд Украины. Это – один из альтернативных законопроектов к президентскому.
Нардеп Ярослав Рущишин отметил, более законным и конституционным предложением фракции "Голос" кажется законопроект Разумкова. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
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Фракция поддержит его при условии, если параллельно повысят кворум (наименьшее количество участников собрания необходимо для принятия решения – 24 канал) для принятия решений в КСУ до 17 – 18 судей.
Почему это важно
По словам Юрчишина, на рассмотрении в КСУ есть очень много важных вопросов. Для их принятия нужно не просто решение большинства, особенно, если в Конституционном Суде действительно действует преступная группировка с целью захвата власти.
Проект Разумкова содержит в себе много технических ошибок, которые следовало бы юридически лучше прописать. Но, если провести увеличение кворума в КСУ и принять закон Разумкова, то в принципе будет возможность исправить ошибки,
– отметил нардеп.
Что делать с действующим составом КСУ
По мнению фракции "Голос", увольнение судей должно происходить законным способом:
- или составить заявление, как это сделал судья Слиденко;
- или когда приговор обвинения вступит в силу.
Законопроект Зеленского
Также депутат отметил, что законопроект президента является неприемлемым. "Он не решает проблему, а создает еще больше", – добавил Юрчишин.
Скандальное решение КСУ: что известно
- В течение закрытого заседания 27 октября 2020 года Конституционный Суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном декларировании.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что уже 30 октября 2020 года реестр е-декларирования снова станет доступным, несмотря на решение КСУ.
- Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект. Им он предложил прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий.
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