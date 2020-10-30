Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда. Однако во внесенном документе нет ни одной юридической нормы. Все, что там написано, имеет декларативный характер, который не вписывается ни в Конституцию, ни в действующие законы.

Кроме этого, ни президент, ни парламент не имеют право давать оценку ни одному решению КСУ. Такое мнение в эфире 24 канала высказала юрист и адвокат Татьяна Козаченко.

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По ее словам, глава государства и депутаты не могут прекращать полномочия любого судьи КСУ вне норм Конституции.

"Если решение КСУ незаконное, принято необъективно или противоречиво, это точно не повод поступать таким же образом ни со стороны президента, ни со стороны парламента", – прокомментировала она.

И добавила, что государственные институции должны в любом случае соблюдать закон.

Обратите внимание! 29 октября Владимир Зеленский внес в Раду "Проект Закона о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству". Подробнее об этом законопроекте – читайте по ссылке.

Как решать ситуации, связанные с таким решением КСУ

Татьяна Козаченко пояснила, что изменить статью относительно недостоверного декларирования и внести ее, в частности, в Уголовный кодекс с учетом решения КСУ – возможно. Ведь это не повлияет плохо на те дела, которые сейчас есть.

Она отметила, что за последние 2 года в суды передали до тысячи дел за недостоверное декларирование. Из этого количества:

примерно 900 были просто закрыты без каких-либо последствий за действующим раскаянием;

около 50 закрыты с изменением обстоятельств;

виновные получили где-то 10 – 20 штрафов и больше ничего.

Несмотря на тысячи дел, никто не понес никакой ответственности,

– подчеркнула юрист.

Поэтому сделать действенную статью, имплементировать ее и придерживаться – это то, что может достаточно быстро сделать парламент, имея монобольшесть.

Татьяна Козаченко считает, что должны собраться специалисты и сделать действенные механизмы и инструменты по исправлению тех норм, которые существуют по соблюдению решения КСУ. Это нужно, чтобы не создать новые законодательные проблемы.

"Тем более невозможно игнорировать решение Конституционного Суда, потому что фактически разрушается принцип государственности", – подытожила она.

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