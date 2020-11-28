Законопроектов относительно КСУ нет на повестке дня, – Арахамия
Законопроекты касаемо Конституционного Суда могут появиться на повестке дня Верховной Рады с 15 декабря. В то же время рабочая группа должна до 1 декабря представить 3 наработанных проекта.
Что сказал Арахамия
Рассмотрение проектов на пленарной неделе с 30 ноября не предусмотрено в плане. Об этом рассказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина.
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Я думаю, что на следующей пленарной неделе (состоится рассмотрение проектов – 24 канала). На этой пленарной неделе этого нет на повестке дня,
– подчеркнул политик.
Заметим, рабочая группа для урегулирования конституционного кризиса работает над 3 законопроектами. Они касаются:
- восстановление ответственности за ложь в е-декларациях;
- восстановление полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции по проверке деклараций чиновников;
- совершенствование деятельности КСУ.
Руководитель рабочей группы Денис Монастырский заявил, что наработки будут готовы к 1 декабря.
Скандал вокруг КСУ: главное
- Конституционный Суд на закрытом заседании 27 октября признал статью об уголовной ответственности за ложное декларирование неконституционной.
- Так, суд фактически разрешил чиновникам врать об их доходах.
- Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о перезагрузке состава КСУ.
- Часть украинских политиков поддержала главу государства, другие же выступили против такого проекта.
- 18 ноября в Верховной Раде создали рабочую группу для урегулирования ситуации с КСУ. В нее вошли представители всех фракций.
- Впоследствии Зеленский внес еще один законопроект – о восстановлении ответственности за ложь в декларациях.
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