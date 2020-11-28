Законопроекты касаемо Конституционного Суда могут появиться на повестке дня Верховной Рады с 15 декабря. В то же время рабочая группа должна до 1 декабря представить 3 наработанных проекта.

Что сказал Арахамия

Рассмотрение проектов на пленарной неделе с 30 ноября не предусмотрено в плане. Об этом рассказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина.

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Я думаю, что на следующей пленарной неделе (состоится рассмотрение проектов – 24 канала). На этой пленарной неделе этого нет на повестке дня,

– подчеркнул политик.

Заметим, рабочая группа для урегулирования конституционного кризиса работает над 3 законопроектами. Они касаются:

восстановление ответственности за ложь в е-декларациях;

восстановление полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции по проверке деклараций чиновников;

совершенствование деятельности КСУ.

Руководитель рабочей группы Денис Монастырский заявил, что наработки будут готовы к 1 декабря.

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