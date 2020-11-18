Закроет ли Украина границы для иностранцев: объяснение Кулебы
Украина пока не будет закрывать границы для иностранцев. Однако при определенных условиях в правительстве будут рассматривать такую возможность.
Вопрос о запрете въезда для иностранцев даже не обсуждали. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "1+1".
К теме Кулеба ответил, в каком случае могут закрыть границы Украины
Сейчас разговоров в правительстве о закрытии границ нет,
– подчеркнул Кулеба.
При каких условиях могут закрыть границы
Однако, по словам министра, если в Украине введут полный локдаун, этот вопрос встанет. Кроме этого, ранее дипломат замечал, что мир не имеет возможности реагировать на пандемию так, как это было весной 2020 года.
К слову, Премьер-министр Денис Шмигаль уверял, что локдаун не будут вводить, пока есть альтернатива.
Закрытие границ раньше
- Украина закрывала границы для иностранцев в сентябре.
- К такому шагу прибегли, чтобы не допустить распространения коронавируса из-за скопления хасидов в Умани.
- Евреи хотели ехать в Украину для празднования иудейского Нового года.
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