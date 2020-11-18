Украина пока не будет закрывать границы для иностранцев. Однако при определенных условиях в правительстве будут рассматривать такую возможность.

Вопрос о запрете въезда для иностранцев даже не обсуждали. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "1+1".

К теме Кулеба ответил, в каком случае могут закрыть границы Украины

Сейчас разговоров в правительстве о закрытии границ нет,

– подчеркнул Кулеба.

При каких условиях могут закрыть границы

Однако, по словам министра, если в Украине введут полный локдаун, этот вопрос встанет. Кроме этого, ранее дипломат замечал, что мир не имеет возможности реагировать на пандемию так, как это было весной 2020 года.

К слову, Премьер-министр Денис Шмигаль уверял, что локдаун не будут вводить, пока есть альтернатива.

Закрытие границ раньше

Украина закрывала границы для иностранцев в сентябре.

К такому шагу прибегли, чтобы не допустить распространения коронавируса из-за скопления хасидов в Умани.

Евреи хотели ехать в Украину для празднования иудейского Нового года.

Обратите внимание! За сутки 17 ноября в Украине обнаружили более 12 тысяч новых больных COVID-19. С начала пандемии заразились около 570 тысяч украинцев.