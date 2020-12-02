Вероятный локдаун: закроют ли междугороднее и международное сообщение
Власть рассматривает введение локдауна в Украине из-за ситуации с COVID-19. Будут ли останавливать междугородний и международный транспорт, если карантинные ограничения все-таки усилят – читайте дальше.
Сейчас правительство не намерено этого делать. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, пишет 24 канал.
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Ссылаясь на выводы экспертов, он заверил, что в случае вероятного локдауна об остановке междугороднего или международного транспорта речь не идет.
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что во время локдауна возможны ограничения в работе общественного транспорта, однако полную его остановку не обсуждают.
Вероятный локдаун в Украине: что известно
- Ученые прогнозируют более 20 тысяч случаев COVID-19 в Украине к середине декабря. Соответствующий прогноз дали ученые Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины.
- Локдаун в Украине из-за ситуации с COVID-19 в любом случае будет введен. Единственный вопрос, который обсуждают власти, когда именно его вводить – в декабре или в январе. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украине необходим 3-недельный локдаун, чтобы сбалансировать рост заболеваемости до февраля.
- "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в Украине могут ввести "интеллектуальный локдаун". Что это – читайте по ссылке.
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