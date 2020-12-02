Власть рассматривает введение локдауна в Украине из-за ситуации с COVID-19. Будут ли останавливать междугородний и международный транспорт, если карантинные ограничения все-таки усилят – читайте дальше.

Сейчас правительство не намерено этого делать. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, пишет 24 канал.

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Ссылаясь на выводы экспертов, он заверил, что в случае вероятного локдауна об остановке междугороднего или международного транспорта речь не идет.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что во время локдауна возможны ограничения в работе общественного транспорта, однако полную его остановку не обсуждают.

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