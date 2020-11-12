Дело "Роттердам +" закрыли якобы из-за того, что доказательств детективов было недостаточно. Попытка НАБУ снять с дела прокурора, который принял решение, является якобы проявлением несогласия.

Из-за недостаточного количества доказательств, оснований для составления обвинительного акта не было. Об этом заявил старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко во время судебного заседания 11 ноября, сообщает "РБК-Украина".

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Что говорит прокурор

По словам прокурора, осталось единственное решение – закрыть уголовное производство. Пономаренко утверждает, что детективы НАБУ обратились в суд для его отвода только потому, что именно он как старший прокурор группы прокуроров решил закрыть дело.

Это заявление не связано с наличием предусмотренных УПК оснований для отвода, оно связано с принятием конкретного процессуального решения,

– убеждает прокурор.

Как отметил Пономаренко, говоря, что прокурор был, по мнению детективов, предвзятым, они заявляют отвод не группе прокуроров, а только одному, который принял решение о закрытии.

Что говорили в НАБУ

В НАБУ отметили, что дело безосновательно закрыл прокурор САП. При этом он отверг собранные детективами доказательства.

Что известно о деле "Роттердам +"