Почему закрыли дело "Роттердам +": прокурор утверждает о недостаточном количестве доказательств
Дело "Роттердам +" закрыли якобы из-за того, что доказательств детективов было недостаточно. Попытка НАБУ снять с дела прокурора, который принял решение, является якобы проявлением несогласия.
Из-за недостаточного количества доказательств, оснований для составления обвинительного акта не было. Об этом заявил старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко во время судебного заседания 11 ноября, сообщает "РБК-Украина".
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Что говорит прокурор
По словам прокурора, осталось единственное решение – закрыть уголовное производство. Пономаренко утверждает, что детективы НАБУ обратились в суд для его отвода только потому, что именно он как старший прокурор группы прокуроров решил закрыть дело.
Это заявление не связано с наличием предусмотренных УПК оснований для отвода, оно связано с принятием конкретного процессуального решения,
– убеждает прокурор.
Как отметил Пономаренко, говоря, что прокурор был, по мнению детективов, предвзятым, они заявляют отвод не группе прокуроров, а только одному, который принял решение о закрытии.
Что говорили в НАБУ
В НАБУ отметили, что дело безосновательно закрыл прокурор САП. При этом он отверг собранные детективами доказательства.
Что известно о деле "Роттердам +"
- По версии следствия, группа людей из частных теплогенерирующих компаний давили на руководство НКРЕКП. Они требовали включить в тариф на электроэнергию расходы на доставку угля в Украину из портов Европы.
- Украина покупала топливо в Нидерландах, чтобы быть независимым от оккупированных территорий.
- НАБУ в 2019 году сообщило о подозрении 6 людям, в частности, председателю Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Владимиру Бутовском. Они утверждали, что Вовк с группой разработали и приняли необоснованный регуляторный акт – так называемую формулу "Роттердам +"
- Таким образом они создали искусственные условия, чтобы цена на продажу электрической энергии на оптовом рынке выросла. Из-за перехода Украины на новый рынок электроэнергии с 1 июля 2020 формула перестала действовать.
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