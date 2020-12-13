На территорию международного аэропорта Лас-Вегаса тайно ворвался мужчина (вероятно пакистанец). Он залез на крыло самолета прямо перед вылетом.

К счастью, его заметил пилот. Об инциденте пишет на сайте NBC News.

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Что произошло

Как инцидент произошел с самолетом авиакомпании Alaska Airlines. Он готовился к вылету в Портленд, в штате Орегон. Пилот заметил мужчину, который уверенно приближался к самолету. Сразу же сообщил об этом операторам диспетчерской.

За это время, мужчина сбросил обувь и пытался вскарабкаться на самолет. После нескольких неудачных попыток он упал. Тогда мужчину задержала полиция.

Смотрите видео: мужчина вскарабкался на крыло самолета

Каковы мотивы

О мотивах не сообщают. Впрочем, поговаривают, что он проиграл значительную сумму денег в Лас-Вегасе, что могло стать причиной такого поступка.

Представители аэропорта сообщили, что мужчину доставили в медучреждение, чтобы проверить, нет ли у него психических расстройств.

После инцидента самолет прошел полную проверку. К счастью, никто не пострадал.