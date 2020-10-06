Бывший первый заместитель прокурора Сумской области А. Рубан пытается восстановиться в должности и подал соответствующий иск в местный суд.

Рубан был уволен с должности и из органов прокуратуры после обвинений в попытке рейдерства предприятия, которое производит "Семки" и другие украинские снеки. Комиссия по аттестации прокуроров региональных прокуратур изучила дело "Семок" и рекомендовала уволить А. Рубана. После этого Генеральный прокурор уволила его не только с занимаемой должности, но и из органов прокуратуры. Дело о попытке рейдерского захвата расследует Государственное Бюро расследований. ООО "Волана" признано потерпевшей стороной в этом деле, а Генпрокурор назначил независимую прокурорскую группу для непредвзятого проведения следствия, передает портал АНТИКОР.

В начале июня 2020 года Заречный районный суд Сумской области своим определением наложил арест на производственный комплекс ООО "Волана", который находится в г. Синельниково Днепропетровской области. По оценкам юристов, это было первым шагом к рейдерскому захвату предприятия.

На самом деле ООО "Волана" не проводило никакой деятельности в Сумской области и не имело никакого отношения к делу, которое более трех лет лежало в Сумском СБУ. Апелляционный суд отменил незаконное постановление, а представители завода обратились в правоохранительные органы с заявлениями об участии должностных лиц в попытке рейдерства. В результате ГБР расследует дело против следователя СБУ В. Прохненко и прокурора А. Жернового, а также дело против первого заместителя областного прокурора А. Рубана.

Как оказалось, именно А. Рубан давал незаконные указания прокурорам, следователям и суду относительно того, как именно надо расследовать дело против "Семок". Данные указания задокументированы и содержат состав преступления по нескольким статьям Уголовного кодекса – злоупотребление властью, служебный подлог, вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов и другое.

Экс-прокурор подал иск против решения Генерального прокурора в Сумской окружной административный суд и надеется вернуться на свою должность.