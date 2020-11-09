Виновник ДТП в Харькове, в ходе которого автомобиль наехал на островок безопасности и сбил нескольких пешеходов, уже не в первый раз нарушает закон. Правоохранители изучают детали произошедшего, и нарушитель не скроется от ответственности.

Об этом заявил в Facebook первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов.

Со скоростью 120 километров, прямо с полосы, предназначенной для поворота налево, водитель "Фольксвагена" наехал на островок безопасности на углу проспекта Науки и Космической, сбил четырех человек, включая ребенка,

– сообщил Терехов.

Пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии. Как пишет заместитель председателя, у нее закрытая черепно-мозговая травма. Женщина находится в коме, подключена к ИВЛ. У мальчика множество травм, переломы рук и ног, но угрозы жизни нет. Двое пострадавших находятся дома.

"Уже почти сутки на связи с четвертой неотложной помощью, – заявил Терехов. – Относительно лекарств – оба пациента "четверки" обеспечены всем необходимым и будут обеспечены в дальнейшем. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Врачебный контроль за их состоянием круглосуточный".

Он обратился к руководству правоохранительных органов с просьбой особенно тщательно проверить информацию о том, не было ли это гонками по центральному проспекту Харькова. "Если так – то второй участник этого "соревнования" тоже должен понести ответственность", – подчеркнул первый заместитель городского головы.

Терехов сообщил, что виновник ДТП уже попадал в поле зрения полиции. В этом году он привлекался к ответственности за "поножовщину", но был выпущен под залог в 105 тысяч гривен.

"Это очень интересный нюанс, который много может рассказать правоохранителям и жителям Харькова о характере и склонности этого любителя быстрой езды", – отметил Терехов.

"Уверен, что общественное внимание к событию должно быть очень пристальным. У нас уже был случай, когда марокканец, который сбил девушку на пешеходном переходе на улице Пушкинской, на следующий день после происшествия вылетел в Стамбул. Уверен, что полиция и суды сделали из этого выводы и не позволят спрятаться от правосудия сегодняшнем виновнику ДТП. Я, как харьковчанин, как первый заместитель Харьковского городского головы, сделаю все, чтобы не допустить подобного сценария развития событий", – подчеркнул Терехов.

Напомним, ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что виновником ДТП является 23-летний гражданин Йемена Хэнди Али, который учится в Харьковском национальном университете воздушных сил.