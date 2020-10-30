Первый заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой, Роман Говда, будучи прокурором столицы, обсуждал с председателем Окружного административного суда Киева Павлом Вовком выгодное ему судебное решение. Оно касалось бывшего подчиненного Говды.

Такую информацию удалось получить из скрытых аудиоразговоров, которые велись в кабинете Вовка. Они легли в основу фильма-расследования "Следствия.инфо" "Совещательная комната".

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Так, в феврале 2019 года в кабинет к Вовку пришел Роман Говда, который сейчас является заместителем Венедиктовой, а на тот момент был руководителем прокуратуры Киева.

Он просил председателя ОАСК не восстанавливать в должности своего бывшего подчиненного Александра Авдеенко.

Он сказал судье Вовку, что на место уволенного прокурора уже поставил "своего человека". Тот, в свою очередь, заверил прокурора, что его экс-подчиненный не возобновится через возглавляемый им суд.

Я знаю, ты же говорил... Смотри, он не выиграет. Все нормально... Единственная инстанция, в которой можно быть в чем то уверенным, это наша. Апелляция пусть валяется. Вот я считаю, что это наиболее правильно. Помедлить,

– сказал судья.

И действительно – просьбу Говды через какое-то время выполнили: Авдеенко в должности не восстановили.

Говда в комментарии журналистам-расследователям признал, что общался с Вовком о деле своего уволенного подчиненного.

Однако, по его словам, криминальной проблемы он в этом не видит. Впрочем, с его стороны это может быть нарушение прокурорской этики.