Совет НБУ 16 октября может рассмотреть вопрос об увольнении первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой. При этом пока неизвестно, планируют ли рассматривать вопрос пребывания на должности заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

Об этом сообщает LB.ua. со ссылкой на собственные источники. Сама же Рожкова заявила, что не знает, что именно будут обсуждать на заседании.

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Что говорят в Совете НБУ

Согласно повестке дня, 16 октября планируют рассмотреть вопрос об аудиторской фирме и организационных вопросах. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина заявил член совета НБУ Виктор Козюк. Он добавил, что совет Нацбанка еще не получал представления от главы ведомства о прекращении полномочий его заместителей.

Член совета Василий Горбаль отмечал, что официальной информации о возможных кадровых вопросах у него нет.

Также пока неизвестно, хотят ли уволить еще одного заместителя главы Нацбанка Дмитрия Сологуба.

Что говорит сама Рожкова

Ни от совета, ни от главы Нацбанка нам такая информация не поступала (о возможном рассмотрении ее увольнения – 24 канал),

– сказала Рожкова в комментарии Интерфакс-Украина.

Справка. Екатерина Рожкова стала первым заместителем главы НБУ в июне 2018. До этого была заместителем главы Нацбанка.

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