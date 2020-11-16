В понедельник утром заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко пригласил на онлайн-совещание мэров городов, чтобы обсудить карантин, введенный правительством.

Источники сообщают, что к совещанию присоединился премьер-министр Денис Шмыгаль, а также представители Министерства здравоохранения и эпидемиологи. Об этом сообщают "Украинские новости".

На совещании также присутствовали мэры тех городов, которые отказались следовать карантину выходного дня, но некоторые городские головы сказали, что положительно оценивают эту встречу, считая ее конструктивным диалогом.

Как сообщалось ранее, Львов, Одесса, Черкассы, Славянскы, Краматорск и другие города приняли решение не выполнять постановление Кабинета Министров о карантине выходного дня, так как такой карантин наносит существенный урон местным бюджетам, но не влияет на ограничение распространения коронавируса.

Согласно последним данным, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9697 смертей от коронавируса