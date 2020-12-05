В замке "Сент-Миклош" на Закарпатье – резиденция Святого Николая: очаровательные фото
На Закарпатье с 14 по 18 декабря будет работать резиденция Святого Николая. Расположена она в замке "Сент-Миклош" в поселке Чинадиево, неподалеку от Мукачево.
Попасть в замок-музей посетители смогут бесплатно. Об этом сообщает издание Uzhgorod.net.ua.
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А там их ждет настоящая зимняя сказка.
Однако попасть в саму резиденцию в этом году, к сожалению, не удастся. Увидеть и пообщаться со святым Николаем можно буле только через окно. К таким ограничениям прибегнут из-за карантина.
Посетителям советуют взять с собой письмо Николаю и рисунок для него. Заглянув в окошко, можно будет увидеть, как "чудотворец" читает ваше письмо и отвечает на него.
Работать резиденция Святого Николая будет 14 – 18 декабря, с 15:00.
Все желающие смогут также оставить "чаевые" на развитие замка.
Резиденция Святого Николая в замке Сент-Миклош в Закарпатье: Фото Uzhgorod.net.ua
Что известно о замке "Сент-Миклош"?
Другое название – Чинадиевский замок. Расположен в одноименном поселке на Закарпатье. С 2001 года находится в концессии у закарпатского художника Иосифа Бартоша.
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