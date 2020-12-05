На Закарпатье с 14 по 18 декабря будет работать резиденция Святого Николая. Расположена она в замке "Сент-Миклош" в поселке Чинадиево, неподалеку от Мукачево.

Попасть в замок-музей посетители смогут бесплатно. Об этом сообщает издание Uzhgorod.net.ua.

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А там их ждет настоящая зимняя сказка.

Однако попасть в саму резиденцию в этом году, к сожалению, не удастся. Увидеть и пообщаться со святым Николаем можно буле только через окно. К таким ограничениям прибегнут из-за карантина.

Посетителям советуют взять с собой письмо Николаю и рисунок для него. Заглянув в окошко, можно будет увидеть, как "чудотворец" читает ваше письмо и отвечает на него.

Работать резиденция Святого Николая будет 14 – 18 декабря, с 15:00.

Все желающие смогут также оставить "чаевые" на развитие замка.

Резиденция Святого Николая в замке Сент-Миклош в Закарпатье: Фото Uzhgorod.net.ua

Что известно о замке "Сент-Миклош"?

Другое название – Чинадиевский замок. Расположен в одноименном поселке на Закарпатье. С 2001 года находится в концессии у закарпатского художника Иосифа Бартоша.

Обратите внимание! У главного здания на Банковой с 19 декабря будет работать праздничная резиденция святого Николая. Ее организуют в дополнение к катка и карусели для развлечений жителей Киева на новогодние праздники.