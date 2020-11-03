Оперативники СБУ разоблачили схему вымогательства денег с подрядчиков за беспрепятственное воплощение проекта президента "Большая стройка" в Закарпатской области. На немалой взятке попался заместитель руководителя областного совета Закарпатья.

О задержании чиновника топ уровня, а также других причастных к вымогательству денег сообщили в пресс-службе СБУ. В деле фигурируют заместитель главы облсовета, а также один из руководителей управления Государственной архитектурно-строительной инспекции.

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Они, по данным следствия, наладили механизм получения взяток от частных предпринимателей.

Большое взяточничество

Как утверждают правоохранители, чиновники требовали немалые деньги от подрядчиков, которые победили в тендере в рамках проекта "Большая стройка". За 500 тысяч гривен заместитель главы облсовета обещал не препятствовать возведению культурного центра в одном из поселков.

Обоих должностных лиц задержали при получении ими всей суммы.

Как накажут задержанных

Злоумышленникам инкриминируют получение взятки в крупном размере, совершенное группой должностных лиц по предварительному сговору. Уголовный кодекс предусматривает наказание за такое преступление в виде от 5 до 10 лет тюрьмы. С лишением права занимать государственные должности на 3 года.

Впрочем, для этого прокурорам надо еще доказать вину чиновников в суде. А это сделать бывает не легко.

Смотрите видео разоблачения заместителя руководителя Закарпатского облсовета: