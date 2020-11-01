Замысел судей КСУ – максимально разъярить людей, – ОП
В Офисе Президента заметили: повестка дня ближайших заседаний Конституционного Суда чуть ли не прямо говорит о том, что КСУ стал "исключительно реакционным политическим органом", из-за решений которого "улица будет рвать и метать".
"Если посмотреть на ближайший календарный план КС, то невооруженным глазом видно весь их (судей – 24 канал) прекрасный замысел". Такое мнение высказал в комментарии информагентству Интерфакс-Украина советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Подоляк считает, что этот замысел – "максимально разозлить общество, заставить его рвать и метать".
Советник Ермака заметил, что с 3 ноября одним за другим на рассмотрении КСУ будут насущные для общества законы:
- "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного",
- И "О системе гарантирования вкладов физических лиц".
Оба закона судьи будут рассматривать в закрытом режиме. Это "чтобы никто не знал, почему нас вернули лет на 10 назад", – считает Подоляк.
По его мнению, ввиду этого возникает вопрос: а ради чего или кого КСУ "намеренно идет на такую жесткую эскалацию".
Это точно эскалация. Ведь это явно не желание успокоить общество и принять разумные и взвешенные решения. Можно и нужно говорить о том, что КСУ сегодня стал исключительно реакционным политическим органом,
– настаивает представитель ОП.
"Не сомневаюсь, что если это не остановить, то улица реально будет рвать и метать. И будет прав. Нельзя так нагло и цинично ломать новый общественный договор, за который страной заплачена огромная цена", – подытожил он.
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