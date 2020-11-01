В Офисе Президента заметили: повестка дня ближайших заседаний Конституционного Суда чуть ли не прямо говорит о том, что КСУ стал "исключительно реакционным политическим органом", из-за решений которого "улица будет рвать и метать".

"Если посмотреть на ближайший календарный план КС, то невооруженным глазом видно весь их (судей – 24 канал) прекрасный замысел". Такое мнение высказал в комментарии информагентству Интерфакс-Украина советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Подоляк считает, что этот замысел – "максимально разозлить общество, заставить его рвать и метать".

Советник Ермака заметил, что с 3 ноября одним за другим на рассмотрении КСУ будут насущные для общества законы:

"Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного",

И "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Оба закона судьи будут рассматривать в закрытом режиме. Это "чтобы никто не знал, почему нас вернули лет на 10 назад", – считает Подоляк.

Обратите внимание, что 27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил антикоррупционную реформу. Это произошло так же на закрытом заседании. Еще новости об этом читайте на 24 канале.

По его мнению, ввиду этого возникает вопрос: а ради чего или кого КСУ "намеренно идет на такую ​​жесткую эскалацию".

Это точно эскалация. Ведь это явно не желание успокоить общество и принять разумные и взвешенные решения. Можно и нужно говорить о том, что КСУ сегодня стал исключительно реакционным политическим органом,

– настаивает представитель ОП.

"Не сомневаюсь, что если это не остановить, то улица реально будет рвать и метать. И будет прав. Нельзя так нагло и цинично ломать новый общественный договор, за который страной заплачена огромная цена", – подытожил он.