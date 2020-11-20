Почему заочный арест Януковича отменили: объяснения суда
Киевский апелляционный суд 16 ноября отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича. В суде объяснили, что прокурор не довел факт объявления Януковича в международный розыск.
Печерский суд, принимая решение о заочном аресте, совершил ряд нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Апелляционного суда в фейсбук.
К теме Апелляционный суд Киева отменил заочный арест Виктора Януковича
Об экс-президенте не размещалось сообщение Интерпола
Также сторона защиты предоставила информацию, что в отношении бывшего президента не размещалось сообщение Интерпола с "красным углом". Не размещался и внутренний запрос по объявлению международного розыска Януковича по линии Интерпола.
Специальное досудебное расследование (in absentia) осуществляется на основании постановления следственного судьи в отношении подозреваемого скрывающегося от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявления в межгосударственный и / или международный розыск,
– отметили в суде.
Какие нарушения допустил Печерский райсуд
В оригинале заявления сказано, что арест Януковичу продолжили в пределах срока досудебного расследования – то есть до 10 июля 2021 года. Однако в копии постановления, которое продемонстрировала защита, срока ее действия нет.
Поделиться новостью