Киевский апелляционный суд 16 ноября отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича. В суде объяснили, что прокурор не довел факт объявления Януковича в международный розыск.

Печерский суд, принимая решение о заочном аресте, совершил ряд нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Апелляционного суда в фейсбук.

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Об экс-президенте не размещалось сообщение Интерпола

Также сторона защиты предоставила информацию, что в отношении бывшего президента не размещалось сообщение Интерпола с "красным углом". Не размещался и внутренний запрос по объявлению международного розыска Януковича по линии Интерпола.

Специальное досудебное расследование (in absentia) осуществляется на основании постановления следственного судьи в отношении подозреваемого скрывающегося от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявления в межгосударственный и / или международный розыск,

– отметили в суде.

Какие нарушения допустил Печерский райсуд

В оригинале заявления сказано, что арест Януковичу продолжили в пределах срока досудебного расследования – то есть до 10 июля 2021 года. Однако в копии постановления, которое продемонстрировала защита, срока ее действия нет.

Это важно! Коллегия судей отметила, что подозрение Януковичу в совершении уголовных преступлений – вполне обосновано. Также есть риски, что экс-президент может скрываться от органов. Суд назначил рассмотрение дела в суде первой инстанции.