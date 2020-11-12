В среду, 11 ноября 2020 года состоялся третий вебинар Львовского форума по безопасности 2020 на тему "Безопасный и процветающий регион Черного моря: построение эффективной и всеобъемлющей системы коллективной безопасности".

Модерировали дискуссию сопредседатель Львовского форума по безопасности ген.-лейт. (в отс.) экс-командующий сухопутных сил ВС США в Европе, руководитель программы Першинга с стратегических исследований Центра исследования европейской политики (СЭРА, США) Бен Ходжес и главный редактор издания "UA: Ukraine Analytica" и директор программ безопасности Совета внешней политики "Украинский призма" Анна Шелест.

Эксперты в ходе дискуссии отметили, что для построения эффективной системы коллективной безопасности и противодействия агрессии России в Черноморском регионе, нужно кроме сотрудничества черноморских стран усиление присутствия НАТО в регионе и стратегическое партнерство и сотрудничество США со странами Черного моря. Усиление России в Черном море позволяет создает базу для ее дальнейшей экспансии в Средиземное море, подрывной и агрессивной политики в Северной Африке и Ближнем Востоке. Трансатлантическое сообщество, в частности НАТО должны немедленно изменить свою стратегию противодействия России – действовать жестче и увеличить стоимость для России ее агрессии и подрывной поведения. НАТО должно перестать смотреть на Черное море как на соседнюю территорию, а воспринимать ее как собственный важный стратегический регион для обороны и помешать России распространить свое влияние на более широкий регион Средиземного моря и Ближнего Востока. Также нужно противодействовать агентам влияния России внутри стран, дезинформации и пропаганде.

Посол Александр Вершбоу, экс-заместитель Генсека НАТО, почетный сотрудник Центра Сковкрофта по cтратегии и безопасности Атлантического совета (США)

НАТО и трансатлантическое сообщество стали больше внимания уделять Черноморскому региону, но этого пока недостаточно. Они еще не понимают стратегически-центральное размещение Черного моря – это не только восточный фланг НАТО, а это тот регион, в котором Россия наиболее агрессивно нарушает правила и нормы мирового порядка. Это касается как агрессии против Украины, так и захвата частей Грузии и Молдовы.

Черноморский регион лежит в основе российской стратегии, которая призвана вернуть России гегемонию в регионе из-за подрыва и дестабилизации. С момента оккупации Крыма, Россия проводит милитаризацию оккупированного полуострова и меняет баланс сил в Черном море. Они использует его как базу для своих действий на Ближнем Востоке и Восточном Средиземноморье. Поэтому стратегически нужно рассматривать более широкий регион, не отдельно Черное море.

Оккупированный Крым является значительным вызовом для Альянса, поскольку это фактически недостижима территория, которая создает препятствия для НАТО, чтобы усилить оборону своих союзников.

С 2014 года НАТО сделало несколько важных шагов, в частности усиленное присутствие в странах Балтии, а также расширение присутствие в Черном море. Однако присутствие НАТО в Черном море никогда не получало такого высокого приоритета, как в регионе Балтики.

По моему убеждению НАТО необходимо повысить важность региона Черного моря и усиливать свое передовое присутствие в этом регионе. Риск российской агрессии в Черноморском регионе намного выше, чем в Балтийском регионе. В Черноморском регионе, Россия грубо нарушает и пренебрегает территориальной целостностью суверенных стран.

Запад должен применить более стратегический подход, который учитывает тот факт, что агрессивное поведение России является частью более широких планов распространения российского влияния от Арктики до Сирии с помощью воплощения стратегии политического вмешательства, непрерывной гибридной войны против наших обществ.

Первоначально в 2021 году НАТО должно пересмотреть свой подход и стратегию в отношении России. С 2016 года, эта стратегия будто застыла и является более реактивной. Вместо этого мы должны отобрать инициативу у Путина и повысить стоимость для России подрывной деятельности, усилить давление на Путина чтобы заставить его изменить свою политику.

Также нужно противодействовать российской деятельности направленной на ограничение навигации и это нужно сделать вместе с нашими партнерами Украиной и Грузией. Поскольку эти страны не являются членами НАТО и пока неизвестно, когда они такими станут, альянс должен приложить все для усиления их обороноспособности и безопасности, а также суверенитета.

НАТО должно также перестать смотреть на Черноморский регион как на соседскую территорию, а рассматривать как собственный важный регион для безопасности и обороны.

Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии, а ныне преподаватель Балтийского оборонного колледжа Шота Гвинерия убежден, что Россия выиграет больше от конфликта в Нагорном Карабахе, ведь они увеличили свой след и свое присутствие в регионе. Сейчас у них есть военные базы во всех трех странах Южного Кавказа. Они имеют базы в оккупированных частях Грузии, у них есть военная база на законных основаниях в Армении, а сейчас у них появился еще так называемый миротворческий контингент в Азербайджане. Это, по сути, увеличивает вдвое их рычаги влияния как на Армению, так и на Азербайджан, позволяя, с одной стороны, Азербайджану вернуть себе некоторые части Нагорного Карабаха, а с другой четко давая понять Армении, что они потеряли много, но могут потерять еще больше. Россия четко заявляет обеим сторонам конфликта, Россия является единственным игроком, который может решить судьбу региона, несмотря на растущие амбиции Турции.

Адмирал Игорь Воронченко, командующий Военно-морских сил Украины в 2016 – 2019 гг. (Украина) подчеркнул, что Россия увеличила мощности Черноморского флота до уровня, который позволяет ей проводить операции на юге – в Средиземном море, Африке и Ближнем Востоке. Планируется пополнить флот 6 патрульными катерами, 4 новыми корветами и 4 малыми ракетным кораблями.

Черное море для России – это центр тяжести в треугольнике Каспийское, Азовское и Черное моря. Россия продолжает эскалацию и ползучую оккупацию Черного моря. Крым – это ключ к безопасности в Черном море и в более широком регионе. Нужно провести анализ слабых сторон России. Можно сказать, что без Крыма не будет "властелина Кремля", а также без Крыма не будет угрозы деструктивных действий России, которая бы угрожала безопасности в Сирии, Северной Африке или на Ближнем Востоке.

Для успешной деоккупации Крыму необходимы слаженность и решительность действий всех западных партнеров и Украины. Сегодня мы фактически плетемся в хвосте, вместо того, чтобы действовать на опережение России. Поэтому имеем полное господство России в Черном море. Конечно, Украина должна наращивать свой ВМС потенциал, надеюсь подписанные соглашения с Британией, Турцией и США позволят Украине его нарастить ближайшее время.

Доктор Мирча Миндреску, бригадный генерал (в расст.), Бывший директор по стратегическому планированию Генерального штаба Румынии и директор национального колледжа обороны (Румыния) считает, что даже если Румыния, или любая другая страна региона максимально расширит свою военную состоятельность, этого будет недостаточно для сдерживания агрессивных действий России. Итак, ответ на этот вызов состоит в нашем стратегическом партнерстве с США. Американское военное присутствие в Румынии было бы правильным ответом на любые вызовы, связанные с Россией, по крайней мере в военной сфере. Решение лежит в военной сфере. Растет разрыв между нашими возможностями – тем, что мы можем сделать в регионе, и российскими возможностями. Мы также не будем забывать о так называемом невоенном влиянии – экономике, информации, все, что могло бы сделать регион привлекательным для США и для наших европейских партнеров. Только совместными усилиями мы можем сопротивляться России.

Глен Ховард, президент аналитического центра Jamestown Foundation (США) считает, что война и конфликт в Карабахе и военная победа Азербайджана является главным поворотным пунктом на Южном Кавказе, который обозначает Азербайджан как региональный военную силу. Это меняет ландшафт региона. Это несет большие стратегические последствия для Ирана, и это несет последствия для будущего Армении. А также создает сухопутный коридор для Турции и Азербайджана в Нахичевань через Армению, который будет защищен российскими миротворцами. Итак, я думаю, что конфликт является шаблоном для будущего конфликта, и он также демонстрирует неспособность ОБСЕ, неспособность Соединенных Штатов и провал наших усилий в качестве посредников в достижении мира в Карабахе.

При поддержке Турции Азербайджан был обречен на успех в урегулировании конфликта после бесконечных десятилетий дискуссий. Кстати, здесь можно провести параллель с администрацией Обамы, которая позволила России отобрать Крым и ничего не сделала. Поэтому, разница между Азербайджаном и Украиной заключается в том, что такая региональная сила как Турция предоставила свою поддержку.

Алла Гурская, эксперт аналитического цента Jamestown Foundation, младший эксперт Международного центра изучения политики (Киев) (Украина/США), убеждена, что Россия очень успешно реализует свои гибридные стратегии. Прежде всего, Россия изменила стратегию информационных кампаний. Сейчас она перешла от использования дезинформации к использованию информации в свою пользу – она ​​берет факты и искажает их в глазах украинцев, собственных граждан и международного сообщества. Поэтому Украине безусловно нужно национальное подразделение быстрого реагирования, ответственное за ответ на эти гибридные угрозы. Яркий пример, это то, как Россия пытается возложить ответственность за проблему дефицита воды в Крыму на плечи Украины. Что Украина должна сделать, так это поучиться у России использовать международное право для подкрепления собственных государственных решений. Украина должна быть на шаг впереди и находить быстрее ответы на эти вопросы в международном правовом поле. Также, Украина должна коммуницировать не только в рамках ООН, но и на уровне двустороннего диалога со странами, что в Крыму происходит колонизация украинской территории российскими оккупационными войсками и решение этих вопросов является полностью российской ответственностью, или же она отступиться от своих оккупационных действий.

Димитар Бечев, старший научный сотрудник Атлантического совета, директор Института Европейской политики, (София, Болгария) отметил, что Россия угрожает Болгарии не только с точки зрения жесткой силы, что следует из наращивания военных возможностей, милитаризации Крыма, а также наличия крылатых ракетных систем на различных платформах, которые могут быть нацелены на страну. Россия угрожает Болгарии также через экономическое влияние на страну. В Болгарии большое количество российских энергетических компаний, таких как "Лукойл", "Нафтогаз". Возле Бургаса находится огромный нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит России. Руководители этих компаний просят политической приверженности и обладают пропуском за кулисы болгарской политики. Другая сфера – средства массовой информации, которые способствуют большой поляризации в Болгарии. Если вы хотите начать бой с Россией в любой сфере, вам нужно будет выиграть внутреннюю битву, поскольку будет сильное сопротивление внутри страны.

Доктор Сергат Гувенц, профессор международных отношений Университета Кадира Хаса (Турция) считает, что поскольку возможностей Турции недостаточно для противостояния российским военным в Черном море, присутствие НАТО в этом регионе может стать более приемлемым, чем это было раньше. Поскольку Турция не может противостоять России в военном плане, она выводит военный аспект противостояния на второй план, тогда как другие вопросы, такие как энергетика, выходят на передний план. И ярким примером этого является то, что Турция начала исследовать добычу природных ресурсов и главным образом газа в Черном море.

Сонер Кагапти, директор программы исследования Турции при Вашингтонском университете политики Ближнего Востока (США) отметил, что сейчас Турция является игроком одновременно в Сирии, Ливии и на Южном Кавказе. Но краткосрочные выгоды от этих кампаний не трансформируются в долгосрочные выгоды для Турции. Каждый раз, когда турецкое правительство идет на сделку с Путиным, это толкает Турцию ближе к России. Турция уже зависима от России в Сирии, ведь еще 2 – 3 миллиона беженцев в Турции – это то, с чем не сможет справиться даже президент Эрдоган.

С помощью Карабаха Путин одним выстрелом убил 5 зайцев. Он обеспечил постоянное российское военное присутствие в регионе в целом. Он обеспечил возвращение Армении к империи. Он позаигровал с Азербайджаном, он вообще сделал всех счастливыми и кроме того еще больше оттянул Турцию от США.

Видео вебинара 3 можно посмотреть здесь.

Форум проходит при содействии Траста Черного моря Немецкого фонда Маршалла, Отдела общественной дипломатии НАТО и Фонда Ганса Зайделя.

Информационные партнеры: Украинская неделя, Цензор.Нет, 24 канал, "Фактор безопасности", Общественное радио, Zaxid.net, Збруч, Радио свобода/Крым.Реалии.