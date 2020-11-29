В последние выходные ноября в Западной Украине выпал обильный снег. Люди в сети делятся фотографиями заснеженных улиц.

Снегом засыпало Закарпатскую, Волынскую, Ровенскую и Львовскую области. Об этом сообщает 24 канал.

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Ужгород

28 ноября первый снег выпал в Ужгороде. Температура в городе по состоянию на 29 ноября держится отметки +1 градусов по Цельсию.

Снег в Ужгороде: фото Сергея Денисенко

Ровненская область

На Ровненщине больше всего снега выпало в Сарнах – 13 сантиметров. В Ровно наблюдается примерно 7 сантиметров снежного покрова.

На дороги области выехало 18 спецавтомобилей, чтобы очистить дороги после осадков и гололеда.

Снег на Ровненщине: смотрите фото из соцсетей

Луцк

Первым снегом засыпало и улицы Луцка. На дороги города выехало 17 единиц снегоочистительной техники.

Снег в Луцке: смотрите фото Виктора Чухрая

Львов

28 ноября первому снегу радовались жители города Львова и его окрестности. Температура воздуха по состоянию на 29 ноября колеблется от -1 до +4 градусов по Цельсию.

Снег во Львове: смотрите фото 24 канала