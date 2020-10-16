Западные службы безопасности сделали вывод, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального произошло при соответствующей организации ФСБ России. За это Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении главы российской спецслужбы Александра Бортникова.

Выводы о причастности ФСБ поддержали спецслужбы Франции, Германии и Великобритании. Об этом сообщило издание The Guardian.

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В соответствии с решением о санкциях, руководитель Федеральной службы безопасности РФ оказывал поддержку лицам, которые отравили Навального или причастны к этому.

Какая служба ФСБ причастна к организации отравления

По мнению 2 собеседников издания, к отравлению причастна Вторая служба ФСБ России. Она отвечает за противодействие терроризму, экстремизму и внутриполитическим угрозам от имени Кремля. Также они предположили, что операцию провели для того, чтобы предупредить Алексея Навального и заставить его покинуть страну.

Кроме собственных источников, издание ссылается на лондонский центр "Досье". Источники центра утверждают, что выбор "Новичка" был преднамеренным.

Они подчеркнули, что ФСБ имеет в своем распоряжении широкий ассортимент ядов, многие из которых неизвестны. По их информации, если бы Навального хотели убить – то это бы сделали.

Отравление Навального: коротко