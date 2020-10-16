Западные спецслужбы узнали, кто причастен к отравлению Навального, – СМИ
Западные службы безопасности сделали вывод, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального произошло при соответствующей организации ФСБ России. За это Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении главы российской спецслужбы Александра Бортникова.
Выводы о причастности ФСБ поддержали спецслужбы Франции, Германии и Великобритании. Об этом сообщило издание The Guardian.
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В соответствии с решением о санкциях, руководитель Федеральной службы безопасности РФ оказывал поддержку лицам, которые отравили Навального или причастны к этому.
Какая служба ФСБ причастна к организации отравления
По мнению 2 собеседников издания, к отравлению причастна Вторая служба ФСБ России. Она отвечает за противодействие терроризму, экстремизму и внутриполитическим угрозам от имени Кремля. Также они предположили, что операцию провели для того, чтобы предупредить Алексея Навального и заставить его покинуть страну.
Кроме собственных источников, издание ссылается на лондонский центр "Досье". Источники центра утверждают, что выбор "Новичка" был преднамеренным.
Они подчеркнули, что ФСБ имеет в своем распоряжении широкий ассортимент ядов, многие из которых неизвестны. По их информации, если бы Навального хотели убить – то это бы сделали.
Отравление Навального: коротко
- Российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска. Самолет срочно посадили в Омске, а политика забрали в реанимацию, где он впал в кому.
- Соратники оппозиционера были уверены, что его отравили, однако российская экспертиза не нашла в организме яда.
- Вскоре Навального удалось вывезти на лечение в Германию, где европейские и немецкие медики подтвердили, что оппозиционера отравили созданным в России веществом группы "Новичок".
- В сентябре Навальный вышел из комы, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.
- Впоследствии Навальный сообщил, что считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.
- В Европе решили отреагировать на отравление оппозиционера соответствующими санкциями против РФ.