В 2014 году неподалеку Славянска от осколков погибли итальянский фотожурналист Андреа Роккелли и российский переводчик Андрей Миронов. В кармане Миронова нашли записку от пресс-cекретаря главаря боевиков Игоря Гиркина. За убийство Роккелли в Италии был осужден, а затем оправдан нацгвардеец Виталий Маркив.

Записку написала пресс-секретарь Гиркина – Хорошева

Информация о записке была засекречена СБУ. Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" сообщил глава МВД Арсен Аваков, информирует 24 канал.

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В кармане Миронова была записка от некой дамы Хорошевой, которая была пресс-секретарем Гиркина. Записку нашли еще раньше, но раньше это было грифировано и закрыто СБУ,

– сказал Аваков.

Такую провокацию могли устроить боевики

Отметим, что информацию о записке обнародовали в МВД только в начале октября. В записке от Хорошевой говорилось о встрече с Гиркиным. Именно поэтому, считают в ведомстве, убийство представителей СМИ боевики могли и подстроить, чтобы возложить вину на украинских военных.

Коротко о деле Виталия Маркива