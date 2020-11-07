Записка от Гиркина по делу Маркива: подробности от Авакова
В 2014 году неподалеку Славянска от осколков погибли итальянский фотожурналист Андреа Роккелли и российский переводчик Андрей Миронов. В кармане Миронова нашли записку от пресс-cекретаря главаря боевиков Игоря Гиркина. За убийство Роккелли в Италии был осужден, а затем оправдан нацгвардеец Виталий Маркив.
Записку написала пресс-секретарь Гиркина – Хорошева
Информация о записке была засекречена СБУ. Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" сообщил глава МВД Арсен Аваков, информирует 24 канал.
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В кармане Миронова была записка от некой дамы Хорошевой, которая была пресс-секретарем Гиркина. Записку нашли еще раньше, но раньше это было грифировано и закрыто СБУ,
– сказал Аваков.
Такую провокацию могли устроить боевики
Отметим, что информацию о записке обнародовали в МВД только в начале октября. В записке от Хорошевой говорилось о встрече с Гиркиным. Именно поэтому, считают в ведомстве, убийство представителей СМИ боевики могли и подстроить, чтобы возложить вину на украинских военных.
Коротко о деле Виталия Маркива
- Андреа Роккелли и российский переводчик Андрей Миронов погибли от минометных осколков под Славянском на Донбассе в 2014 году.
- В 2019 году суд в итальянском городе Павия осудил за это преступление к 24 годам тюрьмы бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива.
- Украинская сторона приводила доказательства непричастности Маркива к преступлению.
- Сам Маркив отказался признавать себя виновным и просить о помиловании.
- 3 ноября Апелляционный суд Милана провел заключительное заседание по делу. Маркива полностью оправдали.
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