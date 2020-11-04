В совершении многочисленных преступлений в Ровненской, Донецкой, Одесской и Запорожской областях подозревают трех жителей Запорожья. По данным следствия, они в течение 2017 - 2019 годов обманывали клиентов под видом дальнобойщиков.

Обвинительный акт в отношении членов группировки направили в суд, сообщает прокуратура Запорожской области. Правоохранители выяснили, что подозреваемые забирали себе имущество граждан, которое они должны были перевозить.

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Убытки от деятельности злоумышленников оценили в 2,9 миллиона гривен.

Что известно о деятельности фейковых перевозчиков

Члены группировки, как утверждают прокуроры, использовали поддельные документы и номера автомобилей. После получения груза они вывозили его к себе на "базу", после чего продавали.

За три года они обманули большое количество граждан.

Злоумышленников подозревают в завладении имуществом в особо крупных размерах, мошенничестве, подделке номерных знаков машин, а также документации.

Если суд признает их вину, мужчин могут осудить к лишению свободы на срок от 5 до 12 лет. Для того, чтобы возместить хотя бы часть убытков пострадавшим, служители Фемиды наложили арест на имущество обвиняемых на сумму более 1 миллиона гривен.