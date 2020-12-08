В Гуляйполе, что в Запорожской области, фермер распахал под урожай зерновых древнее еврейское кладбище. Полиция открыла уголовное производство, однако не за надругательство над могилами, а за самовольный захват земли.

Вспахали древнее кладбище: детали

Фермер в Запорожье уже несколько лет подряд использует землю в пригороде Гуляйполя, на которой было еврейское кладбище, сообщает Укринформ.

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Местные жители и краеведы заметили сельскохозяйственные работы и забили тревогу. Но местные власти и полиция не реагировали. Информацию о правонарушениях не хотели вносить в ЕРДР.

По словам депутата Гуляйпольской ОТО Олеся Шингур, люди в течение 3 лет писали письма властям, полиции. И сдвиги все-таки произошли.

В конце ноября 2020 года полиция открыла уголовное производство, но не по факту надругательства над могилами, а за самовольный захват земли.

Что говорит полиция и местные власти

Правоохранители уверяют, что в ОТО нет документов на кладбище. Поэтому древнее кладбище – "просто земельный участок, который самовольно захватил фермер".

В то же время местные власти утверждают, что никаких разрешений на распашку кладбища не давали.

Что известно о старинном еврейском кладбище

Оно расположено на площади примерно 0,5 гектара.

Некоторым захоронениям более 150 лет. Сейчас часть уничтожена, а поле – засеяно костями.

Пока полиция занимается расследованием, местные жители собирают кости на поле и пытаются сохранить хотя бы надгробные памятники.



На Запорожье фермер вспахал старое еврейское кладбище / Фото Укринформ



Земля усеяна костями / Фото Укринформ



Местные жители пытаются сохранить надгробия / Фото Укринформ