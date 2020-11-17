Поиски профессора кафедры менеджмента организаций и управления проектами, а по совместительству –начальника центра образовательных услуг для иностранных граждан Запорожского национального университета Луая Файсала Муца длятся больше недели. Никаких сведений о его местонахождении нет.

Об исчезновении мужчины написали в фейсбуке представители арабской диаспоры в Запорожье. Сейчас его ищут родственники, представители диаспоры и волонтеры.

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Близкие пропавшего написали заявление в полицию.

Что известно об исчезновении Луая Файсала Муца в Запорожье



Луая Файсала Муца ищут уже больше недели / Фото с Фейсбук Инны Фокеевой

В последний раз профессора видели около 14:30 10 ноября. Он вышел из здания университета после лекций и больше на рабочем месте не появился. Об этом рассказал в комментарии "Укринформу" руководитель пресс-службы ЗНУ Евгений Сокульский.

У представителей арабской диаспоры есть определенные подозрения относительно инцидента. Луая Файсала Муца правоохранители привлекали в качестве переводчика при проведении следственных действий и допросов по делам, где фигурируют иностранцы.

Именно с этой деятельностью связывают исчезновение мужчины представители диаспоры.