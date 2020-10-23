Самолет Запорожье – Анталия должен был вылететь в туристический регион Турции днем 22 октября. Вместо этого рейс пришлось откладывать из-за угрозы заминирования.

Подробности инцидента сообщили в полиции Запорожье. По официальным данным, сообщение о теракте поступило от мужчины, который находился в международном аэропорту города.

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Злоумышленник представился правоохранителям одним из пассажиров лайнера, который должен лететь в Турцию.

Эвакуировали всех

Из-а чрезвычайного происшествия по тревоге подняли все экстренные службы города, взрывотехников и кинологов. Судя по тому, что пассажиров пришлось эвакуировать из салона самолета, сообщение о возможном взрыве поступило уже перед отлетом.

Чтобы провести тщательный осмотр самолета и не подвергать людей опасности, работники аэропорта и полиции вывели из него 180 человек.

В итоге ничего взрывоопасного специалисты на борту не нашли, поэтому впоследствии рейс успешно вылетел.

Шутника задержали

Мужчину, который якобы сообщил о намерениях заминировать самолет, довольно быстро нашли.

Полицейские говорят, что им оказался 51-летний местный житель. Свой поступок он категорически отказался объяснять.

По факту чрезвычайного происшествия возбудили уголовное дело.

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Инкриминируют злоумышленнику хулиганство. Хотя обычно аналогичные преступления квалифицируют как ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Трендовое преступление

В последнее время фейковые минирования стали довольно "популярными", но правоохранители научились эффективно противодействовать телефонным террористам и многие из них уже получили реальные сроки. Впрочем, желающих что-то "заминировать" меньше не становится.