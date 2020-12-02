В Запорожской области сотрудники Службы безопасности обнаружили 56 артиллерийских мин. Схрон расположили неподалеку от стратегически важного предприятия.

Тайник расположили недалеко от трассы

Мины калибра 120 миллиметров нашли в лесополосе недалеко от города Запорожье. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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Рядом – трасса регионального сообщения и одно из стратегических государственных предприятий.

СБУ ищет, откуда привезли мины

Сейчас СБУ устанавливает, кто именно создал схрон. А также силовики выясняют, откуда привезли мины.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет.

Обратите внимание! Все мины обезвредили работники пиротехнического подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве целый арсенал оружия нашли у НААН

Отметим, что в конце ноября в Киеве СБУ обнаружила в помещении Национальной академии аграрных наук целый арсенал оружия и взрывчатки. Руководство этого государственного учреждения подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и получении неправомерной выгоды.

Оружие, которое нашли, принадлежало охранной компании. Мотивы хранения арсенала выясняют правоохранители.



Мины обнаружили неподалеку от Запорожья / Фото пресс-службы СБУ